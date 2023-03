Nowa opowieść policyjna 2 - Jackie Chan powraca do swojej kultowej serii

fot. materiały prasowe

Oficjalnie ogłoszono, że powstanie Nowa opowieść policyjna 2. Jackie Chan powróci w głównej roli i będzie również producentem. Tym razem za kamerą stanie inna gwiazda kina z Hongkongu, Nicholas Tse. Będzie to dla niego debiut reżyserski.

Nowa opowieść policyjna z 2004 roku była rebootem serii z lat 80., która miały duży wpływ na globalną popularność Jackiego Chana. W filmie z 2004 roku jedną z ról grał wówczas młody Tse, który dzięki niej przebił się do mainstreamu chińskiego kina.

- Włożyłem wiele wysiłku w tamtych czasach w Opowieść policyjną. Jest to seria kochana przez fanów na całym świecie. Najważniejsze w nowym filmie jest dla mnie to, że Nicholas Tse reżyseruje. To przyciągnęło mnie do projektu - powiedział Jackie Chan.

Jackie Chan wiele razy twierdził w wywiadach, że jego zdaniem w filmie Opowieść policyjna ma najlepsze sceny akcji, jakie nakręcił w swojej karierze.

Na ten moment szczegóły fabuły filmu Nowa opowieść policyjna 2 nie są znane. Nie ma on również daty premiery.