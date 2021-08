Nowe Horyzonty 2021 - przyznano nagrody. Jakie filmy zostały wyróżnione?

fot. materiały prasowe

Nowe Horyzonty 2021 zakończyły się we Wrocławiu. Jury festiwalu podjęło decyzję, że główną nagrodę Grand Prix otrzyma film Theo i jego metamorfozy w reżyserii Damiena Odoula. W ramach wyróżnienia twórcy otrzymali 15 0000 euro

W skład jury wchodzili: Olga Tokarczuk (przewodnicząca) – laureatka literackiej Nagrody Nobla; pochodząca z Portugalii Catarina Vasconcelos, zdobywczyni Grand Prix 20. Nowych Horyzontów za film Metamorfoza ptaków; Burhan Qurbani – urodzony w Niemczech syn afgańskich uchodźców, autor Berlin Alexanderplatz – dzieła wyróżnionego pięcioma Niemieckimi Nagrodami Filmowymi; Adina Pintilie – rumuńska reżyserka, twórczyni Touch Me Not, filmu nagrodzonego Złotym Niedźwiedziem na Berlinale 2018 oraz Jagoda Szelc – reżyserka i scenarzystka, autorka m.in. Wieży. Jasnego dnia oraz Monumentu.

Tak uzasadniają nagrodę Grand Prix:

- Wierni duchowi sekcji konkursowej festiwalu Nowe Horyzonty, której założeniem jest docenianie twórczości i wspieranie artystek i artystów wizjonerskich i bezkompromisowych, z odwagą kroczących własnymi ścieżkami, często pod prąd i na przekór modom, komentujących najbardziej palące problemy swoim własnym, wyjątkowym językiem, postanowiliśmy przyznać Grand Prix Festiwalu filmowi odważnemu i zaskakującemu, będącemu dla widzów przeżyciem ekscytującym i zmieniającym perspektywę rzeczywistości i kina. Jest to inicjacyjna podróż do dorosłości – jednocześnie fascynująca, dowcipna i inspirująca – w trakcie której młody mężczyzna nie tylko odkrywa, ale i zmienia – siłą swojego ducha – świat, własne ciało, ciała innych osób, śmierć i miłość. To także podróż w poszukiwaniu siebie. Podróż ku samookreśleniu, gdzie świat wewnętrzny ma moc kształtowania rzeczywistości, wykorzystując nieskrępowany, nieustannie ewoluujący i niezmiennie zaskakujący język audiowizualny. Film dowodzi, że stawanie się sobą może być olśniewającym i niewyrachowanym przedstawieniem, w którym główny bohater inspiruje, pokazując nam swoje słabości i lęki oraz swoją moc, poprzez poetyckie, a zarazem radykalne doświadczenie. Mamy do czynienia nie tylko z metamorfozą głównego bohatera oraz naszego spojrzenia na rzeczywistość. Film jest też zaproszeniem, aby wejść w skórę Innego i popatrzeć na świat jego oczyma. Jak ujął to pisarz i aktywista praw człowieka James Baldwin, szczególnie w dzisiejszych czasach ważne jest sobie przypomnieć, że „Inny to jeszcze jeden Ty.

Wyróżnienie dostał film Pióra w reżyserii Omara El Zohairy'ego. Natomiast nagroda publiczności, której patronem jest firma OPPO trafiła do filmu Śmierć niewinności i grzech nieistnienia w reżyserii George'a Petera Barbariego. Przyznano także nargodę im. Zuzanny Jagody Kolskiej dla najmłodszego twórcy biorącego udział w Nowych Horyzontach. Wyróżnienie powędrowało do Karola Ulmana, reżysera pokazywanego na festiwalu filmu Mały koniec świata.

W Teatrze Muzycznym Capitol w ramach zakończenia festiwalu pokazano zwycięską etiudę, wyłonioną w ramach konkursu Film Your Story, który Stowarzyszenie Nowe Horyzonty miało przyjemność współorganizować z firmą OPPO. Autorzy filmu Lila, Dominika Trybulec i Kacper Świtalski, otrzymali nagrodę w wysokości 10 000 złotych.