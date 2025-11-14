placeholder
Nowe rozdanie kart! Poker Face szuka nowego domu na kolejne sezony!

Peacock oficjalnie skasował Poker Face po dwóch sezonach, ale Rian Johnson nie zamierza składać broni. Rozpoczynają się poszukiwania innej platformy i to z ogromną zmianą, bo w rolę Charliego Cale’a ma wejść sam Peter Dinklage.
Amelia Adaszak
Tagi:  peter dinklage 
poker face
Natasha Lyonne - Poker Face - 500 tys. dolarów za odcinek fot. materiały prasowe
Peacock podjął decyzję o zakończeniu Poker Face, mimo że serial z Natashą Lyonne zebrał świetne recenzje i należał do najchętniej oglądanych oryginalnych produkcji platformy. Drugi sezon miał jednak słabsze wyniki niż debiut, a sama produkcja była kosztowna i realizowana poza strukturami NBCUniversal. To wystarczyło, by dwusezonowa historia została oficjalnie zamknięta.

Odyseja Nolana może być największym widowiskiem w dziejach. Pierwsze spojrzenie na Konia Trojańskiego

Rian Johnson, twórca serialu i reżyser Na noże, nie zamierza jednak zakończyć przygody Charliego Cale’a. Wraz ze studiem MRC planuje sprzedać Poker Face innej platformie. I to ze znaczącą zmianą obsady. Jeśli serial dostanie trzeci sezon, w rolę Charliego ma wejść Peter Dinklage, który zastąpi Natashę Lyonne. Aktorka nie pojawi się już na ekranie, ale pozostanie producentką wykonawczą.

Co więcej, Johnson ujawnił, że koncepcja zakłada zmianę odtwórcy głównej roli co dwa sezony. To ma odświeżać formułę i pozwolić na jeszcze bardziej antologiczną strukturę, inspirowaną klasycznym Columbo. Na ten moment nie wiadomo, czy showrunner drugiego sezonu, Tony Tost, dołączy do ewentualnej kontynuacji, ani gdzie serial ostatecznie wyląduje. Rian Johnson i ekipa szykują jednak grunt pod duży powrót! 

 

Źródło: The Hollywood Reporter

