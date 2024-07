Sebastian Stan się wygadał. Bucky Barnes będzie [SPOILER] w Thunderbolts*

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Na wydarzeniu Comic-Con pokazano nowe zdjęcia z planu Thunderbolts*. Widać na nich między innymi Bucky'ego Barnesa aka Zimowego Żołnierza w garniturze. Okazuje się, że jego strój ma znaczenie. Sebastian Stan w wywiadzie dla Comicbook zdradził, że bohater zostanie kongresmanem, stąd jego elegancki kostium.

Bucky Barnes będzie kongresmanem w Thunderbolts*

Na nagraniu z Comic-Conu było widać, jak Bucky myje swoje ramię z vibranium w zlewie. Stan zażartował, że to bardzo "skuteczny" i "oszczędny" sposób na wyczyszczenie go, gdy nie ma się za wiele czasu - a tego brakuje bohaterowi, skoro wstąpił do Kongresu. W ten sposób aktor wyjawił ten element fabuły, który do tej pory był nieznany. Prawdopodobnie nie miał tego jeszcze zdradzać.

Niektórzy fani w związku z tym zaczęli spekulować, czy to Bucky nie będzie miał nadzorować Thunderbolts. A skoro cała idea zespołu w teorii polega na dawaniu drugiej szansy, być może bohater chciał ją dać innym w ten sam sposób, w który kiedyś to Steve Rogers w niego uwierzył. Co sądzicie?

Thunderbolts* - potwierdzona obsada

W grupie są Red Guardian Yelena Belova, Bucky/Zimowy żołnierz, Taskmaster, Walker oraz Duch. W te role wcielą się odpowiednio David Harbour, Florence Pugh, Sebastian Stan, Olga Kurylenko, Wyatt Russell oraz Hannah John-Kamen.