Nowe zdjęcia i zapowiedź Dexter: Original Sin. Michael C. Hall powraca jako głos antybohatera

fot. SkyShowtime

Dexter: Grzech pierworodny to prequel kultowego serialu z Michaelem C. Hallem w roli głównej. Tym razem pałeczkę przejmie po nim Patrick Gibson, który wcieli się w młodą wersję seryjnego mordercy z zasadami. Michael C. Hall pojawi się w roli gościnnej i użyczy swojego głosu do prowadzenia wewnętrznych monologów bohatera. Serial będzie można obejrzeć w SkyShowtime. Data premiery w Polsce nie została na razie podana, ale ma zostać opublikowana wkrótce. 10-odcinkowa seria zadebiutuje na świecie 13 grudnia 2024 roku. Możliwe, że premiera w Polsce będzie mieć miejsce w podobnym czasie.

Zamiast niej dostaliśmy nowe zdjęcia z serialu oraz krótką zapowiedź wideo.

Dexter: Grzech pierworodny

Dexter: Grzech pierworodny - o czym jest serial?

Historia skupia się na Dexterze i rozgrywa się w 1991 roku w Miami. Jest on studentem, który zaczyna zmieniać się w zbierającego doświadczenie seryjnego mordercę. Kiedy jego krwiożercze żądze nie mogą być ignorowane, Dexter odnajduje spokój i zrozumienie w Harrym. Ten uczy młodego Morgana kodeksu, który ma mu pomóc znajdować i zabijać ludzi, którzy na to zasługują - jednocześnie unikać pojmania przez stróżów prawa. To dla młodego Dextera jest wyzwanie, bo zaczął staż na komendzie w policji w Miami.

Za sterami stoi Clyde Phillips, który pracował przy oryginalnym serialu. Podczas panelu obiecał on, że widzowie mają oczekiwać tego, co znają, ale lepsze. Ma być to serial zaskakujący i satysfakcjonujący.

Dexter: Grzech pierworodny - obsada

Oprócz Patricka Gibsona w serialu wystąpią: Christian Slater, Patrick Dempsey, Molly Brown, James Martinez, Christina Milian, Alex Shimizu, Reno Wilson, a także Sarah Michelle Gellar w gościnnej roli. Michael C. Hall powróci jako głos kultowych już monologów wewnętrznych Dextera Morgana.