fot. Showtime

Dexter Morgan ma się lepiej niż kiedykolwiek, a wszystko to pomimo jego śmierci w serialu Dexter: New Blood, która została potwierdzona przez ówczesnego showrunnera produkcji. Okazuje się jednak, że protagonista przetrwał wykrwawienie się i powróci w nowym serialu zatytułowanym Dexter: Resurrection. Poza tym w produkcji jest już prequel, który opowie o początkach jego krwawej kariery.

Michael C. Hall, który wciela się w Dextera Morgana skonfrontował się z pytaniem o to, jak to się stało, że jego bohater jednak przeżył:

Umarł? Nie jestem pewien ile mogę powiedzieć poza tym, że było tam strasznie zimno.

Zapytano go również o potencjalne powroty innych, znanych postaci. W Dexter: New Blood powróciła jego siostra, Deb (Jennifer Morgan), w scenie retrospekcji:

Nigdy nie mów nigdy. Ten świat posiada pewne magiczne elementy, więc nie powiedziałbym "nie" jakiemukolwiek pomysłowi. Jest cała obsada postaci, która może pomóc w wypełnieniu jego szerszego świata lub ma potencjał na ponowne pojawienie.

Dexter: Resurrection - co wiemy o serialu?

Historia ma rozgrywać się współcześnie i po wydarzeniach z serialu Dexter: New Blood z 2021 roku. Oznacza to, że Dexter jednak przeżył wydarzenia z finału. Premiera ma odbyć się latem 2025 roku. Prace na planie mają ruszyć w styczniu 2025 roku.

Na ten moment żadne szczegóły fabularne nie zostały ujawnione. Nie wiemy więc, czy to jest jednorazowe wydarzenia, jak w 2021 roku, czy może są większe plany na to, by Dexter Morgan pozostał na ekranie na dłużej. Za produkcję odpowiada Showtime.

Gdy Michael C. Hall pojawił się na scenie, zebrani nagrodzili go owacją na stojąco. Aktor ze wzruszeniem wspominał, jak lata temu był na swoim pierwszym Comic-Con i cieszy się, że żyje. Nie może się doczekać, by obejrzeć prequel pod tytułem Dexter: Original Sin, który jesienią 2024 roku pojawi się na ekranach.