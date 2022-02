Player - lista tytułów na luty 2022

fot. TVN Grupa Discovery

W serwisie Player zadebiutuje kilka produkcji. Na liście znalazły się kontynuacje dwóch seriali - Tajemnicy zawodowej i Kontroli. Nie zabraknie również atrakcji dla fanów programów rozrywkowych.

Już wkrótce swoją premierę będą miały najnowsze serie Hotelu Paradise, Kuchennych rewolucji, Królowych życia. Platforma przygotowała też coś dla wielbicieli dobrego kina. Do kolekcji Filmów w Twoim pakiecie dołączą kolejne tytuły, m.in. Kler, Zimna wojna i Ostatnia rodzina.

SERIALE

Kontrola 3 - premiera 10 lutego

Przed użytkownikami serwisu sześć premierowych odcinków. W nowej serii Majka wraca z Erasmusa z Hiszpanii. W czasie jej nieobecności Natalia skupiła się na realizacji swoich marzeń. Po miesiącach rozłąki nie mogły się doczekać ponownego spotkania. Do szczęścia potrzebują tylko siebie, ale kiedy może się już wydawać, że nic nie zmąci sielanki - los wywraca ich życie do góry nogami.

Tajemnica 2 - premiera 22 lutego

W drugiej serii Julia uwalnia się z toksycznych więzi, jakie łączyły ją z wiarołomnym mężem i jego kochanką. Jednak wolność ma swoją cenę. Człowiek, którego dotąd broniła jako ojca swoich dzieci, staje się jej wrogiem. Jak walczyć z kimś, kogo znasz najlepiej?

19+ - premiera 21 lutego

Sezon rozpocznie się od przygotowań do ślubu Kai i Froda. Czy wszystko pójdzie po myśli zakochanych? Kłopoty małżeńskie z kolei nie ominą Kasi i Witka. A wszystko przez pojawienie się Łukasza, pierwszej miłości dziewczyny. Ten z kolei wpadnie w oko Iwonie, która przy nowym adoratorze będzie usiłowała zapomnieć o Wojtku. Każdy z bohaterów wpadnie w miłosny labirynt pełen wielu niespodziewanych wydarzeń.

Suburbia - premiera 24 lutego

W lutym Player zaprasza na kolejną serialową nowość. Tym razem rosyjską. Suburbia to produkcja o zwykłej szkole w niebezpiecznej dzielnicy i trudnej młodzieży, o którą nikt się nie troszczy. Bohaterowie borykają się z problemem przestępczości, używek, seksu i okrucieństwa. Jak zrównoważyć prawo i przestępczość, skoro rozboje to jedyna szansa na przeżycie?

Bunt - premiera 31 stycznia

Kajetan, "Lolita", "Jajko", Zośka, "Bolo" i inni - każdy z tych bohaterów serialu przeżył już swój nastoletni bunt, jednak w ich przypadku było to coś więcej niż burza hormonów. Dysfunkcyjne rodziny, konflikty z prawem, niewłaściwe towarzystwo to tylko niektóre z powodów ich pobytu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. A tam apodyktyczna pani dyrektor - Agata Gawron - systematycznie wprowadza nowe obostrzenia i kary, które blokują młodzież, poniżają ją i jeszcze bardziej pogrążają w problemach, z którymi się zmagają.

REALITY SHOW

Pałacowe Love - premiera 25 stycznia

Produkcja skupia się na sześciu parach, które zawalczą o zbudowanie trwałego związku. Towarzyszyć im będą mentorzy: doktor Agnieszka Bąbel, specjalistka ds. dawnej obyczajowości w Polskiej Akademii Nauk oraz Maciej Liziniewicz, „Pan Serce”, pastor i terapeuta par.

Projekt Cupid - premiera 12 lutego

Nowy program, w którym widzowie poznają kilkoro osób – Olę, Jakuba, Maję, Krystiana, Martę, Sylwestra, Bartka - w spektrum autyzmu, z Zespołem Downa i Syndromem Tourette'a. Każda z nich poszukuje miłości, dlatego redakcja programu wraz z pomocą ekspertów spróbuje znaleźć dla nich idealnych kandydatów na randkę w ciemno. Oprócz obecnych na planie specjalistów, wsparciem podczas przygotowań, a także towarzyszami rozmów będą: Barbara Kurdej-Szatan oraz Przemek Kossakowski.

Hotel Paradise Extra - premiera 21 lutego

Hotel Pradise ponownie otwiera swoje drzwi i zaprasza nowych gości. Tym razem jednak w nieco innych okolicznościach przyrody. Po Bali i Zanzibarze przyszedł czas na egzotyczną Panamę. To tutaj zamelduje się grupa pragnących przeżyć przygodę życia singli. Każdy z nich zjawi się na miejscu z zupełnie innym celem. Jedni zechcą znaleźć miłość, drudzy zgarnąć pieniądze.

Ślub od pierwszego wejrzenia. Dalsze losy uczestników - premiera 22 lutego

Tuż przed nowym sezonem producenci Ślubu od pierwszego wejrzenia zapraszają na odcinki dodatkowe. Tym razem kamery programu odwiedzą uczestników poprzednich sześciu edycji, żeby dowiedzieć się, jak potoczyły się ich losy po eksperymencie. Który związek przetrwał? Która para doczekała się potomstwa?

Kuchenne rewolucje - premiera 24 lutego

Najpopularniejsza restauratorka w Polsce ponownie przybywa z odsieczą, żeby przywrócić utracony blask lokalom gastronomicznym. Które miejscowości znajdą się tym razem na mapie Kuchennych rewolucji?

Królowe życia - premiera 23 lutego

Rozpędzone, zmotywowane, z nowymi pomysłami i ze złamanymi sercami bohaterki. Królowe życia wracają na ekrany.

FILMY W TWOIM PAKIECIE - bez dodatkowych opłat

Kler - premiera 4 lutego

Obraz kościoła katolickiego jako instytucji oglądanej „od strony zakrystii”, rzucający światło na tematy niewygodne, trudne, częstokroć przemilczane, ale też poruszające. Wszystko to ukazane przez pryzmat losów trójki duchownych.

Niszczycielka - premiera 11 lutego

Portret kobiety, która zostaje zmuszona, by na nowo przeżywać tragedię sprzed dwudziestu lat. Erin Bell była obiecującą agentką FBI, której każdy wróżył wielką karierę. Kobieta przez lata stała się postrachem wielu groźnych przestępców i drobnych złodziejaszków. W wyniku wypadku straciła wszystko, co było dla niej ważne. Dzięki wierze w zemstę na człowieku, który odpowiada za jej upadek, brnie do przodu. Czy Erin uda się wymierzyć po latach sprawiedliwość? W tytułowej roli wystąpiła Nicole Kidman.

Człowiek, który gapił się na kozy - premiera 11 lutego

George Clooney Ewan McGregor Kevin Spacey Czarna komedia powstała w oparciu o prawdziwe, choć niezwykłe wydarzenia. To adaptacja książki Jona Ronsona pod tym samym tytułem. Bob Wilton jest dziennikarzem poszukującym ciekawego tematu do nowego reportażu. Przypadkowo poznany Lyn Cassady opowiada mu historię, w którą aż trudno uwierzyć. Twierdzi, że jest członkiem eksperymentalnej jednostki. W rolach głównychi inni.

Zimna wojna - premiera 18 lutego

Historia burzliwej miłości tancerki Zuli oraz pianisty Wiktora w latach 50. i 60. XX wieku. Fascynacja, która przerodziła się w obsesyjne uczucie pokonane przez prozę życia. W rolach kochanków hipnotyzujący na ekranie Joanna Kulig i Tomasz Kot.

Kurier - premiera 18 lutego

Sensacyjna historia szpiegowska, inspirowana misją Jana Nowaka-Jeziorańskiego - "Kuriera z Warszawy". Jego samotna misja miała zdecydować o losach Polski i II wojny światowej. Ścigany przez wszystkie wrogie wywiady, w środku nocy przerzucony z hotelu Savoy do Żabna, spotyka ludzi, którzy na zawsze zmieniają jego życie.

Ostatnia rodzina - premiera 25 lutego

Poruszający obraz losy sławnej rodziny Beksińskich. Akcja filmu rozgrywa się na przestrzeni 28 lat. Wszystko zaczyna się w 1977 roku, gdy młody dziennikarz muzyczny, tłumacz i eseista Tomasz Beksiński wprowadza się do mieszkania obok swoich rodziców. Niebawem wychodzi na jaw, że nad rodziną ciąży fatum.

