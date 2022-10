Nowości wydawnictwa Mięta: od fantastyki po obyczajówkę

Mięta

Mięta to wydawnictwo założone na początku 2022 roku złożone przez wieloletnią redaktorkę m.in. Egmontu i GW Foksal Agnieszkę Trzeszkowską-Berezę oraz Katarzynę Zając, lepiej znaną jako Katarzyna Berenika Miszczuk. Pierwsze kilka tytułów nakładem Mięty ukazało się wiosną bieżącego roku.

We wrześniu do księgarń trafiła druga fala "miętowych" tytułów - wśród nich znalazły się reedycję kryminału Miszczuk pt. Drapieżna gra i powieści scf-fi Jagny Rolskiej pt. SeeIT.

Ponadto do księgarń trafił kolejny tom serii Miszczuk przeznaczonej dla młodych czytelników, czyli Tajemnica Dąbrówki, gdzie ponownie będzie można przeczytać o perypetiach rodzeństwa Lipowskich. Ostatnim tytułem są zaś Cynamonowe gwiazdy - powieść obyczajowa Małgorzaty Starosty.

Poznajcie nowości wydawnictwa Mięta:

Drapieżna gra - opis książki

Klasyczny kryminał Katarzyny Bereniki Miszczuk, wydany siedem lat temu pod tytułem Pustułka, właśnie otrzymał nową miętową, odświeżoną i unowocześnioną odsłonę.

Jakie jest dobre miejsce na zbrodnię? Czy koniecznie musi być to cicha uliczka pozbawiona świateł latarni w centrum szarego miasta?

Sylwia Spyropoulos i jej bliscy przekonują się, że równie dobrym miejscem jest rajska wyspa, odcięta z powodu sztormu od reszty świata. Wśród jedenastu mieszkańców Wyspy Ptaków jest morderca. Gdy niebo zasnuwają ciemne chmury, a na ziemię spadają pierwsze krople deszczu, rozpoczyna się drapieżna gra. Każdy dzień obnaża kolejne rodowe sekrety skrzętnie do tej pory ukrywane za zasłoną kłamstw i niedopowiedzeń.

Spyropoulosowie, według kolorowych magazynów ideał bogatej, powszechnie szanowanej rodziny, pokażą swoje prawdziwe twarze. Czy komuś uda się przeżyć i powstrzymać mordercę?

Źródło: Mięta

SeeIT - opis książki

Rok 2117. Ziemia to tykająca bomba, która niedługo ulegnie zniszczeniu. Ludzkość musi opuścić planetę i uciec na bezpieczne Arki. Rząd Światowy w imię bezpieczeństwa wprowadza coraz surowsze prawa, a społeczeństwo, coraz bardziej tłamszone, nie zdaje sobie sprawy z wielkiego oszustwa, w jakim bierze udział.

Czy Arki istnieją naprawdę? Czy ucieczka z Ziemi w ogóle jest możliwa? Co, jeśli rzeczywistość jest tylko złudzeniem? Grupa buntowników staje do nierównej walki z Rządem Światowym, a ich jedyną bronią jest wirus SeeIT.

Źródło: Mięta

Tajemnica Dąbrówki - opis książki

Rodzeństwo Lipowskich po raz kolejny musi zmierzyć się ze słowiańskimi demonami. Trwają gorące wakacje, ale mama musi wrócić do pracy. W związku z chorobą cioci Mirki pojawia się pomysł zatrudnienia niani.

Zagorzałą przeciwniczką nowych opiekunek staje się ośmioletnia Tosia, która uważa się za już prawie dorosłą. W wyniku kłamstw dziewczynki zatrudniona w roli niani zostaje tajemnicza pani Sroga, która od razu łapie świetny kontakt z Dąbrówką.

Ze wszystkich członków rodziny jedynie Tosia jest nieufna wobec nowej niani. Pani Sroga wydaje jej się nie do końca zwyczajnym człowiekiem.

Źródło: Mięta

Nikt jednak nie wierzy dziewczynce, ponieważ wszyscy uważają, że znowu kłamie.

Cynamonowe gwiazdy - opis książki

Słodko-gorzka, przyprawiona cierpkim humorem opowieść o relacjach, które nigdy nie są czarno-białe, wyborach, które nigdy nie są oczywiste, i marzeniach, które nie zawsze warto realizować.

Dominika staje przed szansą zrealizowania największego marzenia: otwiera się przed nią droga do pisarskiego debiutu. Zmiany czekają ją także w życiu osobistym, gdy do jej drzwi puka miłość. Nieoczekiwanie musi przewartościować całe swoje dotychczasowe życie i spróbować ułożyć je od nowa. Ale nade wszystko musi odpowiedzieć sobie na pytanie: ile jest gotowa poświęcić, żeby znaleźć prawdziwe szczęście.