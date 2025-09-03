Nowy film akcji Liama Neesona w streamingu. To kontynuacja jego ostatniego hitu
Liam Neeson nadal gra w filmach akcji, a jeden z jego najnowszych tytułów właśnie trafia do Polski, omijając kinową premierę. Od dziś można go oglądać online na platformach VOD. Sprawdź, gdzie obejrzeć nowy film aktora.
3 września o 9:00 do sklepów VOD trafi film Lodowy szlak: Zemsta. Jest to kontynuacja filmu Lodowy szlak z 2021 roku, który okazał się hitem w streamingu. Produkcja zdobyła tak dużą popularność, że podjęto decyzję o stworzeniu sequela, który właśnie trafia w Polsce do sprzedaży.
Lodowy szlak: Zemsta
Druga część, podobnie jak pierwsza, spotkała się jednak z bardzo negatywnymi recenzjami. Sequel jest oceniany znacznie gorzej niż oryginał - według serwisu Rotten Tomatoes, który zbiera recenzje krytyków filmowych, film ma jedynie 19% pozytywnych opinii, podczas gdy pierwsza część mogła pochwalić się wynikiem 43%.
Lodowy szlak: Zemsta - opis fabuły
Mike McCann (Liam Neeson), kierowca ciężarówki specjalizujący się w przewozach po lodowych szlakach, wyrusza do Nepalu, by rozsypać prochy zmarłego brata na Mount Everest. Podczas podróży autobusem przez niebezpieczne tereny on i jego przewodniczka (Fan Bingbing) trafiają na grupę bezwzględnych najemników, którzy planują porwać syna przywódcy Nepalu. Wkrótce muszą walczyć o własne życie i bezpieczeństwo innych pasażerów, a stawka rośnie, gdy zagrożona jest pobliska wioska. Ścigani przez zbirów, skorumpowanych policjantów i innych przeciwników, stają do nierównej walki o przetrwanie.
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
02
wrz
Metal Eden
04
wrz
Hell is Us
05
wrz
Cronos: The New Dawn
05
wrz
Eden
05
wrz
Rozgrywka życia
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1972, kończy 53 lat
ur. 2003, kończy 22 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1963, kończy 62 lat