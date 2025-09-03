Nowy film akcji Liama Neesona w streamingu. To kontynuacja jego ostatniego hitu

fot. materiały prasowe

Reklama

3 września o 9:00 do sklepów VOD trafi film Lodowy szlak: Zemsta. Jest to kontynuacja filmu Lodowy szlak z 2021 roku, który okazał się hitem w streamingu. Produkcja zdobyła tak dużą popularność, że podjęto decyzję o stworzeniu sequela, który właśnie trafia w Polsce do sprzedaży.

Lodowy szlak: Zemsta

Druga część, podobnie jak pierwsza, spotkała się jednak z bardzo negatywnymi recenzjami. Sequel jest oceniany znacznie gorzej niż oryginał - według serwisu Rotten Tomatoes, który zbiera recenzje krytyków filmowych, film ma jedynie 19% pozytywnych opinii, podczas gdy pierwsza część mogła pochwalić się wynikiem 43%.

Lodowy szlak: Zemsta - opis fabuły

Mike McCann (Liam Neeson), kierowca ciężarówki specjalizujący się w przewozach po lodowych szlakach, wyrusza do Nepalu, by rozsypać prochy zmarłego brata na Mount Everest. Podczas podróży autobusem przez niebezpieczne tereny on i jego przewodniczka (Fan Bingbing) trafiają na grupę bezwzględnych najemników, którzy planują porwać syna przywódcy Nepalu. Wkrótce muszą walczyć o własne życie i bezpieczeństwo innych pasażerów, a stawka rośnie, gdy zagrożona jest pobliska wioska. Ścigani przez zbirów, skorumpowanych policjantów i innych przeciwników, stają do nierównej walki o przetrwanie.