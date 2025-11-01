Pierwsze spojrzenie na nowy film Zacka Snydera. Krzyk w dżungli i powrót do korzeni kina

materiały prasowe

Po epickim rozmachu Rebel Moon Zack Snyder zamienia kosmos na amazońską dżunglę. Jego najnowszy film, The Last Photograph, ma być surowym, emocjonalnym thrillerem, nad którym reżyser pracował od ponad dekady.

Produkcja powstaje w Kolumbii, a w głównych rolach występują Stuart Martin i Fra Fee, znani z poprzednich projektów Snydera. Co ciekawe, pierwotnie – jeszcze w 2016 roku – w filmie mieli zagrać Christian Bale i Sean Penn.

Snyder podzielił się na Instagramie kilkoma zdjęciami z planu.

Pierwsze zdjęcia z planu The Last Photograph Zacka Snydera

The Last Photograph, reż. Zack Snyder Zobacz więcej

Pod galeria zdjęć Snyder napisał:

Wszystko, czego naprawdę potrzebujesz, by nakręcić film, to pudełko, kamera i Amazonia.

Muzykę do filmu komponuje Hans Zimmer, a produkcja na ten moment nie ma jeszcze przypisanego studia. Brak współpracy z Netfliksem po Rebel Moon tylko podsyca spekulacje, kto ostatecznie zajmie się dystrybucją projektu.

Co ciekawe, Snyder równolegle pracuje także nad filmem osadzonym w świecie UFC, finansowanym przez saudyjskich inwestorów — ale to właśnie The Last Photograph jest projektem, który próbował zrealizować już od 2011 roku.