Hellboy - nowy film to horror folkowy. Nazwiska scenarzystów zachwyciły fanów

materiały prasowe

Hellboy: The Crooked Man to nowy kino film oparty na komiksie Hellboy: Lichwiarz. Brian Taylor, reżyser tej produkcji, potwierdził ogłoszenie i zapewnił fanów, że jego film na pewno będzie mieć wysoką kategorię wiekową R, czyli nie będzie wskazany dla osób poniżej 17 roku życia. Co jeszcze ujawnił w rozmowie z Colliderem?

Nowy Hellboy to horror

- Zaprezentowałem swoją wizję na film w postaci folkowego horroru z wysoką kategorią wiekową. Studio Millennium okazało duże wsparcie. Mamy dobrą ekipę i wszyscy kochają horrory. Mieliśmy dyskusję o kategorii wiekowej, bo nie ma sensu robić wyższej tylko dla samego faktu jej posiadania. Mówiąc, że będzie wysoka kategoria wiekową, musimy dodać do tego odpowiednie elementy. Ten pierwowzór jest mroczny, przerażający, brutalny i dojrzały. Aby to dobrze zekranizować, nie chcieliśmy nakładać sobie ograniczeń.

Taylor zapowiada, że ich celem jest uchwycenie klimatu komiksów Mignoli, który do tej pory nie był w takiej formie pokazany na ekranie. Obiecuje więc, że jego film będzie mieć inny, mroczniejszy klimat, a w centrum będzie młodszy Hellboy.

Za scenariusz filmu odpowiadają Mike Mignola oraz Chris Golden, czyli panowie, którzy razem tworzyli komiks. Mignola jest twórcą postaci Hellboya. Prace na planie ruszą już w marcu 2023 roku w Bułgarii.

Hellboy: Lichwiarz - o czym jest komiks?

Historia rozgrywa się w 1956 roku w Wirginii Zachodniej, w której Hellboy natrafia na mężczyznę imieniem Tom. Jest on osobą, która w młodości sprzedała swoją duszę demonowi znanemu jako Lichwiarz. Hellboy i Tom łączą siły, by stawić czoło demonowi w Appalachach.

Hellboy: The Crooked Man - data premiery nie została ustalona.