Nowy Matlock z wielką zmianą. Główna bohaterka nie jest tym, kim się wydaje

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Reklama

Matlock to reboot kultowego serialu. Tym razem opowie o błyskotliwej Madeline "Matty" Matlock, w którą wciela się Kathy Bates. Osoby, które znały poprzednią wersję nie spodziewały się niczego wielkiego po nowej produkcji CBS. Okazuje się jednak po pierwszym odcinku, że reboot skrywa drugie dno. Nie jest to tylko prosta historia o staruszce, która przypadkiem rozpracowuje od środka skorumpowaną firmę, ale opowieść o tajnej agentce, która działa pod przykrywką i próbuje zniweczyć plan zdolny do zabicia tysięcy ludzi.

Twórczyni i showrunnerka serialu, Jennie Snyder Urman, wyjaśniła że plany na taki zwrot akcji były już od samego początku wymyślania rebootu. Nie chciała, żeby jedyną zmianą była zmiana płci głównego bohatera, ale też zaplanowała inne zwroty akcji. W tym wypadku Matlock to jedynie przykrywka i środek do osiągnięcia celu. Z początku traktuje ona ludzi pracujących w firmie z góry. Chcę, aby cała poszła na dno. Dopiero z czasem zaczyna odkrywać i widzieć, że to są zwykłe i często niewinne osoby.

Twórczyni zapewnia, że intryga będzie rozwijana powoli i stopniowo, w tle. Będzie się łączyć z innymi wątkami. Tajemnica zostanie rozwiązana dopiero na końcu sezonu.

Matlock - co wiadomo o serialu?

To nowa wersja serialu, która opowiada o błyskotliwej Madeline "Matty" Matlock, która po osiągnięciu sukcesu w młodym wieku decyduje się ponownie dołączyć do prestiżowej kancelarii prawnej. Z pomocą niepozornej postawy i błyskotliwych strategii wygrywa kolejne sprawy i demaskuje korupcję wewnątrz firmy.