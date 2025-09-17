placeholder
Reklama
placeholder

Dave Bautista o nowym Nieśmiertelnym: świeża historia i akcja jak w Johnie Wicku

Dave Bautista zagra złoczyńcę w filmie Nieśmiertelny, który jest oparty na klasyku z lat 80. Podczas promocji akcyjniaka Afterburn aktor obszernie wypowiedział się na temat projektu i ujawnił, że od lat walczył o rolę Kurgana.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Nieśmiertelny 
See Dave Bautista kadr z serialu See / fot. materiały prasowe
Reklama

Dave Bautista udzielił wywiadu portalowi Collider, w którym - obok opowiadania o nowym filmie Afterburn - obszernie wypowiedział się o widowisku Nieśmiertelny, w którym wcieli się w barbarzyńcę Kurgana. Ogłoszenie castingu wywołało obawy wśród niektórych widzów, że będzie to kopia oryginału - nawet pomimo zapowiedzi reżysera Chada Stahelskiego, że opiera się na wszystkich filmach i serialu. Bautista uspokaja: scenariusz jest świetny, a historia pełna świeżości.

Nowy Nieśmiertelny - jaki to będzie film?

Dave Bautista potwierdza, że będzie to inna historia niż w pierwowzorze.

- Bez zdradzania za dużo powiem tak: scenariusz mnie naprawdę zachwycił. To świetny reboot. Oddajemy hołd oryginałowi poprzez nawiązania, ale budujemy coś nowego, świeżego i ekscytującego. Jest w tym budowa całego uniwersum, ponieważ wszystko jest większe niż w oryginale. Sceny akcji są na poziomie Johna Wicka. Boję się, że powiem zbyt dużo, a nie chcę nic zdradzać, ale myślę, że ludzie będą zachwyceni, ponieważ będzie to większe, niż sobie wyobrażają. I na tyle nowe, że nie będzie wrażenia oglądania tego samego. Jeśli oglądaliście oryginał, nie będziecie wiedzieć, o czym jest ta nowa historia.

A co sądzi o historii i scenariuszu?

- Jest to coś innego, ale nadal podobnego. Nie wiem, czy ma to sens. Jest osadzone w tym uniwersum, ale to coś nowego, innego i ma dużo lokacji. Jest większe. Nie chcę powiedzieć, że lepsze niż oryginał, ponieważ jest on dla mnie ważny. Dla wielu ludzi jest wyjątkowy. To po prostu jest większe, inne i wyjątkowe.

Dave Bautista na planie See w roli złoczyńcy z mieczem, który jest rekwizytem nie prawdziwą broniąDave Bautista jako wojownik w serialu See / fot. materiały prasowe

Dave Bautista jako Kurgan

Dave Bautista przyznał, że w życiu marzył o dwóch rolach: Kurgana oraz głównego bohatera adaptacji gry Gears of War. Dążył do tego, by zdobyć obie role. Opowiada, że o Kurgana w Nieśmiertelnym zaczął się starać 10 lat temu, gdy po raz pierwszy pojawiły się plany filmu. Nie jest to wypowiedź pod publikę, bo nadchodzi film; Bautista przez wiele lat powtarzał, jak bardzo uwielbia postać Kurgana i że chce ją zagrać.

A jak ostatecznie udało mu się ją zdobyć? Troszkę pomógł mu w tym kaskader i reżyser Afterburn i The Killer's Game, J.J. Perry, który zawodowo jest protegowanym Chada Stahelskiego.

- Kiedy ten projekt zaczął się krystalizować, a Chad miał go wyreżyserować - jeszcze lata temu, gdy należał do Lionsgate, a jego droga do realizacji była dość wyboista - zacząłem go śledzić. Potem, jak przeszedł do Amazon MGM, nabrało to rozpędu. Wówczas pracowałem z J.J.'em i spytałem go: "Mógłbyś wstawić się za mnie u Chada?”. I to zrobił. Potem Chad był na premierze The Killer's Game, więc J.J. upewnił się, bym miał chwilę na to, by pogadać z Chadem i powiedzieć mu, że jestem zainteresowany rolą. I to zrobiłem! Podszedłem do niego i powiedziałem prosto z mostu. Jeśli jest coś, czego chcę, agresywnie o to walczę i bardzo głośno o tym mówię. Powiedziałem mu wtedy: "Dobrze cię znowu widzieć”, bo poznaliśmy się lata wcześniej, i dodałem: "Nie będę owijał w bawełnę: chcę tę rolę. Powiedz mi, co mam zrobić, aby ją dostać”. On ze śmiechem mówił, żebym trochę zwolnił. Jeszcze nie był na tym etapie, ale powiedział, że da mi znać, ponieważ wciąż myślał o castingu i innych szczegółach.

Mijały tygodnie i Bautista już myślał, że jego marzenie o roli Kurgana pozostanie niespełnione. Nieoczekiwanie dostał telefon z pytaniem, czy nadal chce tę rolę  i reżyser wysłał mu scenariusz. Szybko go przeczytał i następnego dnia już omawiali szczegóły roli, która już należała do Bautisty.

Henry Cavill gra główną rolę. W obsadzie są także Russell Crowe, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Max Zhang oraz Marisa Abela.

Prace na planie miały rozpocząć się we wrześniu, ale z powodu kontuzji Henry'ego Cavilla start musiał zostać opóźniony. Data premiery nie została ustalona.

Źródło: collider.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Nieśmiertelny 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

4,4

2025
Afterburn Komedia

5,8

2024
Oglądaj TERAZ The Killer's Game Kryminał
Highlander
Oglądaj TERAZ Highlander Sci-Fi

Najnowsze

1 1. Hades - 93/100 na Metacritic
-

Hades powraca do Xbox Game Pass! Gracze będą mogli przygotować się na sequel

2 Dzienna zmiana
-

Netflixowy film akcji z wampirami może wrócić. Reżyser chce kontynuacji

3 Wiara
-

Wiara: premiera nowego wydania rasowego kryminału Anny Kańtoch

4 Superman
-

Superman - premiera w HBO Max. Wiemy, kiedy się odbędzie!

5 The Housemaid
-

Pomoc domowa - zwiastun. Sydney Sweeney kontra Amanda Seyfried!

6 Oficjalny kadr z animacji Splinter Cell – fikcyjna scena, broń narysowana, brak promocji przemocy.
-

Podstarzały Sam Fisher wraca w animacji. Zwiastun Splinter Cell: Deathwatch

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e179

Moda na sukces

s04e01

s02e01

Pokolenie V

s02e02

Pokolenie V

s02e03

Pokolenie V

s38e173

Zatoka serc

s42e08

s20e20

America’s Got Talent
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

LEGO Voyagers

15

wrz

Gra

LEGO Voyagers
Humane

15

wrz

Film

Humane
Wiara

17

wrz

Książka

Wiara
Dying Light: The Beast

18

wrz

Gra

Dying Light: The Beast
Mort

18

wrz

Książka

Mort
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Mena Massoud
Mena Massoud

ur. 1991, kończy 34 lat

Ella Purnell
Ella Purnell

ur. 1996, kończy 29 lat

Piotr Stramowski
Piotr Stramowski

ur. 1987, kończy 38 lat

Kyle Chandler
Kyle Chandler

ur. 1965, kończy 60 lat

Neill Blomkamp
Neill Blomkamp

ur. 1979, kończy 46 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV