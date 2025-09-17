Dave Bautista o nowym Nieśmiertelnym: świeża historia i akcja jak w Johnie Wicku

kadr z serialu See / fot. materiały prasowe

Dave Bautista udzielił wywiadu portalowi Collider, w którym - obok opowiadania o nowym filmie Afterburn - obszernie wypowiedział się o widowisku Nieśmiertelny, w którym wcieli się w barbarzyńcę Kurgana. Ogłoszenie castingu wywołało obawy wśród niektórych widzów, że będzie to kopia oryginału - nawet pomimo zapowiedzi reżysera Chada Stahelskiego, że opiera się na wszystkich filmach i serialu. Bautista uspokaja: scenariusz jest świetny, a historia pełna świeżości.

Nowy Nieśmiertelny - jaki to będzie film?

Dave Bautista potwierdza, że będzie to inna historia niż w pierwowzorze.

- Bez zdradzania za dużo powiem tak: scenariusz mnie naprawdę zachwycił. To świetny reboot. Oddajemy hołd oryginałowi poprzez nawiązania, ale budujemy coś nowego, świeżego i ekscytującego. Jest w tym budowa całego uniwersum, ponieważ wszystko jest większe niż w oryginale. Sceny akcji są na poziomie Johna Wicka. Boję się, że powiem zbyt dużo, a nie chcę nic zdradzać, ale myślę, że ludzie będą zachwyceni, ponieważ będzie to większe, niż sobie wyobrażają. I na tyle nowe, że nie będzie wrażenia oglądania tego samego. Jeśli oglądaliście oryginał, nie będziecie wiedzieć, o czym jest ta nowa historia.

A co sądzi o historii i scenariuszu?

- Jest to coś innego, ale nadal podobnego. Nie wiem, czy ma to sens. Jest osadzone w tym uniwersum, ale to coś nowego, innego i ma dużo lokacji. Jest większe. Nie chcę powiedzieć, że lepsze niż oryginał, ponieważ jest on dla mnie ważny. Dla wielu ludzi jest wyjątkowy. To po prostu jest większe, inne i wyjątkowe.

Dave Bautista jako Kurgan

Dave Bautista przyznał, że w życiu marzył o dwóch rolach: Kurgana oraz głównego bohatera adaptacji gry Gears of War. Dążył do tego, by zdobyć obie role. Opowiada, że o Kurgana w Nieśmiertelnym zaczął się starać 10 lat temu, gdy po raz pierwszy pojawiły się plany filmu. Nie jest to wypowiedź pod publikę, bo nadchodzi film; Bautista przez wiele lat powtarzał, jak bardzo uwielbia postać Kurgana i że chce ją zagrać.

A jak ostatecznie udało mu się ją zdobyć? Troszkę pomógł mu w tym kaskader i reżyser Afterburn i The Killer's Game, J.J. Perry, który zawodowo jest protegowanym Chada Stahelskiego.

- Kiedy ten projekt zaczął się krystalizować, a Chad miał go wyreżyserować - jeszcze lata temu, gdy należał do Lionsgate, a jego droga do realizacji była dość wyboista - zacząłem go śledzić. Potem, jak przeszedł do Amazon MGM, nabrało to rozpędu. Wówczas pracowałem z J.J.'em i spytałem go: "Mógłbyś wstawić się za mnie u Chada?”. I to zrobił. Potem Chad był na premierze The Killer's Game, więc J.J. upewnił się, bym miał chwilę na to, by pogadać z Chadem i powiedzieć mu, że jestem zainteresowany rolą. I to zrobiłem! Podszedłem do niego i powiedziałem prosto z mostu. Jeśli jest coś, czego chcę, agresywnie o to walczę i bardzo głośno o tym mówię. Powiedziałem mu wtedy: "Dobrze cię znowu widzieć”, bo poznaliśmy się lata wcześniej, i dodałem: "Nie będę owijał w bawełnę: chcę tę rolę. Powiedz mi, co mam zrobić, aby ją dostać”. On ze śmiechem mówił, żebym trochę zwolnił. Jeszcze nie był na tym etapie, ale powiedział, że da mi znać, ponieważ wciąż myślał o castingu i innych szczegółach.

Mijały tygodnie i Bautista już myślał, że jego marzenie o roli Kurgana pozostanie niespełnione. Nieoczekiwanie dostał telefon z pytaniem, czy nadal chce tę rolę i reżyser wysłał mu scenariusz. Szybko go przeczytał i następnego dnia już omawiali szczegóły roli, która już należała do Bautisty.

Henry Cavill gra główną rolę. W obsadzie są także Russell Crowe, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Max Zhang oraz Marisa Abela.

Prace na planie miały rozpocząć się we wrześniu, ale z powodu kontuzji Henry'ego Cavilla start musiał zostać opóźniony. Data premiery nie została ustalona.