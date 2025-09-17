Dave Bautista o nowym Nieśmiertelnym: świeża historia i akcja jak w Johnie Wicku
Dave Bautista zagra złoczyńcę w filmie Nieśmiertelny, który jest oparty na klasyku z lat 80. Podczas promocji akcyjniaka Afterburn aktor obszernie wypowiedział się na temat projektu i ujawnił, że od lat walczył o rolę Kurgana.
Dave Bautista udzielił wywiadu portalowi Collider, w którym - obok opowiadania o nowym filmie Afterburn - obszernie wypowiedział się o widowisku Nieśmiertelny, w którym wcieli się w barbarzyńcę Kurgana. Ogłoszenie castingu wywołało obawy wśród niektórych widzów, że będzie to kopia oryginału - nawet pomimo zapowiedzi reżysera Chada Stahelskiego, że opiera się na wszystkich filmach i serialu. Bautista uspokaja: scenariusz jest świetny, a historia pełna świeżości.
Nowy Nieśmiertelny - jaki to będzie film?
Dave Bautista potwierdza, że będzie to inna historia niż w pierwowzorze.
A co sądzi o historii i scenariuszu?
Dave Bautista jako Kurgan
Dave Bautista przyznał, że w życiu marzył o dwóch rolach: Kurgana oraz głównego bohatera adaptacji gry Gears of War. Dążył do tego, by zdobyć obie role. Opowiada, że o Kurgana w Nieśmiertelnym zaczął się starać 10 lat temu, gdy po raz pierwszy pojawiły się plany filmu. Nie jest to wypowiedź pod publikę, bo nadchodzi film; Bautista przez wiele lat powtarzał, jak bardzo uwielbia postać Kurgana i że chce ją zagrać.
A jak ostatecznie udało mu się ją zdobyć? Troszkę pomógł mu w tym kaskader i reżyser Afterburn i The Killer's Game, J.J. Perry, który zawodowo jest protegowanym Chada Stahelskiego.
Mijały tygodnie i Bautista już myślał, że jego marzenie o roli Kurgana pozostanie niespełnione. Nieoczekiwanie dostał telefon z pytaniem, czy nadal chce tę rolę i reżyser wysłał mu scenariusz. Szybko go przeczytał i następnego dnia już omawiali szczegóły roli, która już należała do Bautisty.
Henry Cavill gra główną rolę. W obsadzie są także Russell Crowe, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Max Zhang oraz Marisa Abela.
Prace na planie miały rozpocząć się we wrześniu, ale z powodu kontuzji Henry'ego Cavilla start musiał zostać opóźniony. Data premiery nie została ustalona.
