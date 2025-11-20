Reżyser zapowiada "innego" Rambo niż do tej pory. "Jest młodszy i szczęśliwszy"

fot. materiały prasowe

Jalmari Helander, reżyser świetnego Sisu z 2022 roku, będzie odpowiedzialny za nowy film z serii Rambo, który opowie o początkach słynnego żołnierza. W roli głównej zobaczymy Noah Centineo. Fiński twórca wytłumaczył w nowej wypowiedzi, czym będzie się różnić jego film od pozostałych z tej serii.

Wypowiedzi udzielił magazynowi Total Film:

Pierwszej krwi Oczywiście, że będzie inaczej [niż wcześniej], ponieważ nasza historia zaczyna się w momencie, w którym życie Rambo się dobrze układa. Jest młodszy i szczęśliwszy. Opowiadamy jego origin story. Co mogło mu się stać? Dlaczego stał się kolesiem, którego widzieliśmy na początku? To dlatego będzie inaczej.

Już wcześniej pojawiły się doniesienia o szeroko zakrojonych planach na Rambo. Mają powstać nie tylko filmy, ale też seriale i gry w ramach tego uniwersum. Z kolei sam Rambo ma przekonać do siebie nowe pokolenie widzów. Podoba Wam się takie podejście do nowej produkcji?

Nowy Rambo - co wiadomo?

O fabule wiadomo jedynie, że opowie o młodym Johnie Rambo podczas wojny w Wietnamie. Twórcy podkreślają, że będzie to geneza jego postaci – zobaczymy więc, co ukształtowało go w bohatera znanego z pierwszego filmu.

Przypomnijmy, że postać Rambo stworzył David Morrell w książce First Blood, której ekranizacja trafiła na ekrany w 1982 roku. Franczyza doczekała się pięciu filmów, a jej łączne wpływy w box office przekroczyły 800 mln dolarów. Ostatnia część, Rambo 5: Ostatnia krew, ukazała się w 2019 roku.