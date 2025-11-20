Reżyser zapowiada "innego" Rambo niż do tej pory. "Jest młodszy i szczęśliwszy"

Jalmari Helander, reżyser świetnego Sisu z 2022 roku, będzie odpowiedzialny za nowy film z serii Rambo, który opowie o początkach słynnego żołnierza. W roli głównej zobaczymy Noah Centineo. Fiński twórca wytłumaczył w nowej wypowiedzi, czym będzie się różnić jego film od pozostałych z tej serii.
Wypowiedzi udzielił magazynowi Total Film:
Już wcześniej pojawiły się doniesienia o szeroko zakrojonych planach na Rambo. Mają powstać nie tylko filmy, ale też seriale i gry w ramach tego uniwersum. Z kolei sam Rambo ma przekonać do siebie nowe pokolenie widzów. Podoba Wam się takie podejście do nowej produkcji?
Nowy Rambo - co wiadomo?
O fabule wiadomo jedynie, że opowie o młodym Johnie Rambo podczas wojny w Wietnamie. Twórcy podkreślają, że będzie to geneza jego postaci – zobaczymy więc, co ukształtowało go w bohatera znanego z pierwszego filmu.
Przypomnijmy, że postać Rambo stworzył David Morrell w książce First Blood, której ekranizacja trafiła na ekrany w 1982 roku. Franczyza doczekała się pięciu filmów, a jej łączne wpływy w box office przekroczyły 800 mln dolarów. Ostatnia część, Rambo 5: Ostatnia krew, ukazała się w 2019 roku.
Źródło: actionewz.com