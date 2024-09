Jak Diuna: Proroctwo przedstawi historię początków Bene Gesserit? Nowe zdjęcia bohaterów

fot. Max/Entertainment Weekly

Kampania promocyjna serialu Diuna: Proroctwo trwa w najlepsze. W serwisie Entertainment Weekly pojawiły się nowe zdjęcia pochodzące z produkcji platformy Max. Serialowy prequel do dwóch filmowych części nakręconych przez Denisa Villeneuve’a rozgrywać się będzie na 10 tysięcy lat przed historią Paula Atrydy. Poznamy więc zupełnie nowych bohaterów, w tym Valyę Harkonnen graną przez Emily Watson oraz Tulę Harkonnen, w którą wciela się Olivia Williams, czyli Matki Wielebne stojące na czele żeńskiego zakonu Bene Gesserit. Ponadto na nowych ujęciach zobaczymy innych bohaterów, w tym imperatora Javicco Corrino (Mark Strong) i jego małżonkę Natalya (Jodhi May), a także Desmonda Harta (Travis Fimmel).

Diuna: Proroctwo – nowe zdjęcia

Diuna: Proroctwo

Diuna: Proroctwo – twórczyni o zaprezentowaniu historii Bene Gesserit

Showrunnerka Alison Schapker przyznała, że to zupełnie inny ród Harkonnenów, niż ten który znamy z filmów, zmagający się z konsekwencjami niedawnej galaktycznej wojny:

Możemy zobaczyć, jak to wszystko się zaczęło. Kiedy poznajemy Valyę Harkonnen, jest to dziewczyna, której rodzina doświadczyła ogromnego upadku, tracąc władzę i szlachecki status. Marzy o przywróceniu tego, co jej się należy. Ważną częścią tej historii jest jej przejście od osoby mającej obsesję na punkcie odbudowy swojego rodu do kogoś oddanego przede wszystkim Zakonowi. To nie tyle opowieść o dorastaniu dziewczynki, co raczej o dojściu kobiety do władzy z perspektywy Harkonnenów.

Schapker dodała, że podczas prac nad serialem korzystali nie tylko z książki Zgromadzenie Żeńskie z Diuny z 2012 roku:

Naprawdę wierzę, że jeśli chodzi o adaptację, znaleźliśmy to, co najlepsze z obu światów. Zgromadzenie Żeńskie z Diuny było naszym głównym tekstem, nad którym pracowaliśmy i z którego czerpaliśmy inspirację. Nasza historia jest powiązana z wydarzeniami opisanymi w tej książce, ale opowiadamy także historię, która rozgrywa się 30 lat po wydarzeniach z tej powieści. Mamy więc zarówno książkę, z której możemy czerpać, ale też miejsce na rozwój naszych postaci i opowiedzenie historii Valyi Harkonnen na wielu płaszczyznach czasowych.

Grająca główną bohaterkę Emily Watson wyznała, że granie w Diunie: Proroctwie było dla niej zupełnie nowym doświadczeniem:

Nigdy wcześniej nie robiłam czegoś takiego. Większość pracy, którą wykonałam w mojej karierze, opierała się w dużym stopniu na rzeczywistości. Zaznajomienie się z całą historią i językiem Diuny było dla mnie czymś nowym. Ale znalazłam w tym naprawdę bogate pole dla aktorskiej ekspresji. Jest to dość skomplikowany świat, w którym naprawdę przyjemnie się gra.

Diuna: Proroctwo – o czym jest?

Akcja rozgrywa się 10 000 lat przed wydarzeniami z Diuny. Serial opowiada o siostrach Valyi i Tuli Harkonnen, które walczą z siłami zagrażającymi przyszłości ludzkości i zakładają legendarny zakon znany jako Bene Gesserit.

Showrunnerkami serialu są Alison Schapker, która napisała również scenariusze do odcinków, oraz Anna Foerster, która wyreżyserowała kilka epizodów. W serialu zagrali Emily Watson, Olivia Williams, Jodhi May, Sarah-Sofie Boussnina, Shalom Brune-Franklin, Faoileann Cunningham, Aoife Hinds, Chloe Lea, Travis Fimmel, Mark Strong, Jade Anouka, Chris Mason, Josh Heuston i Edward Davis.

Diuna: Proroctwo – premiera odbędzie się w listopadzie na platformie Max.