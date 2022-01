NVIDIA zapowiada nowe karty graficzne. RTX 3090 Ti dla fanów wydajności i RTX 3050 dla oszczędnych

fot. NVIDIA

NVIDIA na targach CES 2022 zapowiedziała dwie nowe karty graficzne dla komputerów PC. RTX 3090 będzie nowym, flagowym produktem i powinien przypaść on do gustu przede wszystkim osobom, którym zależy na jak najlepszej wydajności. Będzie ona wyposażona w 10752 rdzeni CUDA oraz 24 GB pamięci GDD6X. Cena nie została jeszcze ujawniona, ale można spodziewać się, że za kartę przyjdzie słono zapłacić, bo ceny standardowego modelu 3090 rozpoczynały się od około 7 tysięcy złotych. W zamian za to mamy otrzymać moc, która poradzi sobie nawet z najbardziej wymagającymi zastosowaniami - wspomniano o możliwości rozgrywki w rozdzielczości nawet 8K.

Przygotowano też coś dla osób, które chciałyby posiadać dość wydajną kartę, ale nie wydając przy tym majątku. RTX 3050 to 2560 rdzeni CUDA i 8 GB pamięci GDDR6. W tym przypadku cena jest już dużo bardziej przystępna, bo rozpoczyna się ona już od 1359 zł. Jej sprzedaż u partnerów firmy NVIDIA ma wystartować już 27 stycznia.

