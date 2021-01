NVIDIA: nadchodzą karty RTX 3060 oraz laptopy z serii RTX 30 [CES 2021]

Źródło: NVIDIA

Amerykańska korporacja ujawniła szereg produktów, które mają upowszechnić nową generację ray tracingu. A wśród nich znalazła się jedna z najbardziej wyczekiwanych kart graficznych, budżetowy model RTX 3060, który pojawi się w sklepach już pod koniec lutego w cenie zaczynającej się od 329 $. Oznacza to, że w momencie rynkowego debiutu zapłacimy za ten sprzęt o 20 $ mniej niż za jego poprzednika w dniu premiery.

Pojawienie się RTX-a 3060 to najważniejszy krok na drodze do popularyzacji nowej generacji. W końcu to modele klasy 60 cieszą się największą popularnością wśród steamowych graczy. Model GTX 1060 zajmuje pierwsze, a RTX trzecie miejsce na liście najczęściej wykorzystywanych kart graficznych. Na drugim miejscu podium uplasowała się inna budżetówka, model GTX 1050 Ti.

GeForce RTX 3060 ma być tą kartą, która na dobre wypromuje pecetowy ray tracing i przyczyni się do powolnego przechodzenia z wysłużonego GTX-a 1060 na nowsze generacje. Będzie od niego dwukrotnie wydajniejszy w renderowaniu grafiki rastrowej oraz dziesięciokrotnie wydajniejszy w procesach śledzenia promieni świetlnych. Zgodnie z zapewnieniami NVIDII pozwoli korzystać z technologii ray tracingu w takich grach jak Cyberpunk 2077 czy Fortnite przy płynności rzędu 60 klatek na sekundę. Pomoże w tym 12 GB pamięci RAM oraz rdzenie Tensor o wydajności 101 TFLOPS-ów przystosowane do obsługi technologii NVIDIA DLSS.

Na tym jednak nie koniec dobrych informacji, gdyż karty z linii RTX 30 trafią w końcu do urządzeń przenośnych:

Architektura NVIDIA Ampere podbiła już rynek komputerów biurkowych, a teraz trafia do najszybszych laptopów na świecie. Wydajność energetyczna ma największe znaczenie w laptopach do gier – czyli na rynku, który w ciągu ostatnich siedmiu lat wzrósł aż siedmiokrotnie. Nowe smukłe i lekkie systemy są oparte na naszej autorskiej technice Max-Q, gdzie działanie każdego podzespołu komputera – procesora centralnego, karty graficznej, płyty głównej, układów zasilających oraz chłodzących, jest nieustannie optymalizowane pod kątem mocy i wydajności – powiedział Kaustubh Sanghani, wiceprezes i dyrektor generalny działu GeForce OEM w firmie NVIDIA.

Pierwsze laptopy z kartami RTX 3070 oraz RTX 3080 trafią do dystrybucji 26 stycznia 2021 roku. Na debiut modeli z kartą RTX 3060 przyjdzie nam poczekać nieco dłużej. Wiemy natomiast, ile będą kosztować. Najtańsze sprzęty z kartą RTX 3060 wyceniono na 999 $, zaś za mocniejsze wersje trzeba będzie zapłacić co najmniej 1299 $ (RTX 3070) i 1999 $ (RTX 3080).