Czy Eternals jeszcze powrócą w MCU? Gwiazda filmu ma na to nadzieję

Film Eternals przeszedł do historii Kinowego Uniwersum Marvela, ale w iście niechlubny sposób. Była to pierwsza produkcja od Marvel Studios, która w serwisie Rotten Tomatoes otrzymała miano "zgniłego". Film Chloé Zhao miał premierę w trakcie ostatnich miesięcy pandemii, przez co publiczność nie była chętna na ryzykowanie swoim zdrowiem w obliczu nieprzychylnych recenzji. To poskutkowało dość słabym wynikiem finansowym, który wyniósł 402 mln dolarów z całego świata.

Chociaż scena po napisach zapowiadała dalszy ciąg przygód tytułowej grupy, to od lat nie słychać o oficjalnych planach Kevina Feige na wyprodukowanie kolejnego filmu z ich udziałem. Możliwe jednak, że te postaci pojawią się w innych produkcjach z MCU, na przykład nadchodzących filmach o Avengers.

Tymczasem do sprawy odniosła się Gemma Chan, która w filmie wcieliła się w Sersi. Została zapytana przez ComicBook.com o to, czy są plany na powstanie kolejnej części Eternals.

Tego nigdy nie wiesz. Zwykle jesteśmy ostatnimi osobami, które się o tym dowiadują. Nie wiem [czy druga część powstanie], ale trzymam w sobie nadzieje. Myślę, że mamy pewne niedokończone sprawy i jest więcej historii, które można by opowiedzieć. Zobaczymy.

