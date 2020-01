O krok za daleko - thriller Harlana Cobena trafił do księgarń

O krok za daleko to nowa powieść Harlana Cobena, cenionego i nagradzanego amerykańskiego pisarza kryminałów i thrillerów. Jest autorem m.in. o Myronie Bolitarze. Książka trafiła dziś (15 stycznia) do księgarń nakładem wydawnictwa Albatros.

Poniżej możecie przeczytać opis książki oraz zobaczyć okładkę polskiego wydania:

Simon Greene żyje na krawędzi obłędu. Od miesięcy szuka swojej córki, Paige. Kiedy wreszcie trafia na jej ślad – namierza ją w Central Parku, gdzie ćpuni grają dla pieniędzy przy pomniku Lennona – na jego drodze staje Aaron, człowiek, przez którego uciekła. A Paige znowu znika.

Tym razem jednak Simon nie zamierza odpuścić – za wszelką cenę chce sprowadzić córkę do domu. Ale sytuacja się komplikuje… W mieszkaniu, w którym koczowała dziewczyna, zostają znalezione zwłoki Aarona. A kiedy żona Simona, do której ktoś strzelał, walczy o życie, on musi zadać sobie pytanie – w co wplątała się ich córka? I czy to ona zabiła? Aby znaleźć odpowiedź, Simon posunie się nawet… o krok za daleko.