O Night Divine - reżyser dramatu Tamte dni, tamte noce nakręcił świąteczny film dla Zary

O Night Divine to 40-minutowy świąteczny film, który wyreżyserował Luca Guadagnino dla hiszpańskiej sieci sklepów odzieżowych Zara. Twórca znany jest z melodramatu Tamte dni, tamte noce, który był nominowany do Oscara w 2018 roku, a także z produkcji takich jak Suspiria czy Nienasyceni. Scenariusz do O Night Divine napisał Michael Mitnick. Za kamerą stanął Arseni Khachaturan, a za muzykę odpowiada Alberto Iglesias.

W obsadzie znajdują się John C. Reilly, Alex Wolff, Hailey Gates, Samia Benazzouz, Chloe Park, Valerio Santucci, Francesca Figus, Tania Hanyoung Park i Shi Yang Shi. Krótkometrażowy film, który opowiada o ludziach przebywających w hotelu w czasie Wigilii, możecie obejrzeć poniżej.

O Night Divine - film krótkometrażowy Zara

Poniżej znajduje się plakat filmu O Night Divine.

