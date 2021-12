Deep Water - thriller erotyczny z Benem Affleckiem i Aną de Armas trafi do serwisu streamingowego

Droga powrotna // fot. Richard Foreman © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Głęboka woda to filmowa adaptacja książki Deep Water autorstwa Patricii Highsmith. W produkcji w głównych rolach występują Ben Affleck i Ana de Armas, którzy grają pozbawione miłości małżeństwo. Para unika rozwodu, pozwalając sobie na romans z kochankami. Ich gierki przybierają nieoczekiwany obrót, gdy ludzie wokół nich zaczynają ginąć.

Ten thriller erotyczny miał trafić do kin 14 stycznia 2022 roku. Film od wytwórni 20th Century Studios i New Regency, za którego dystrybucję odpowiada Disney, jednak nie będzie wyświetlany na dużych ekranach. Mają go przejąć serwisy streamingowe: Hulu (dystrybucja w USA) i Amazon Prime Video (zagraniczny rynek).

Mówi się, że przyczyną tej decyzji jest słabe zainteresowanie wśród widzów filmami dla dorosłych. Ten argument potwierdzają słabe wyniki w box office produkcji takich jak Dom Gucci (41 mln $ zysku w USA, a łącznie na całym świecie 94,1 mln $) czy West Side Story (obecnie 16,1 mln $ zysku na całym świecie). Dla porównania szacuje się, że Spider-Man: Bez drogi do domu zarobi w trakcie pierwszego weekendu 135-155 mln dolarów.

Reżyserem Deep Water jest Adrian Lyne. Scenariusz adaptowany napisali Zach Helm i Sam Levinson. W obsadzie znajdują się również: Tracy Letts, Rachel Blanchard, Dash Mihok, Lil Rel Howery, Jacob Elordi, Kristen Connolly i Jade Fernandez.

Deep Water - nowa data premiery nie została podana.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze