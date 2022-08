Obcy - szef FX ujawnił kluczowe szczegóły historii serialu

fot. Twentieth Century Fox // Brandywine Productions

Jak już wiadomo od pewnego czasu FX pracuje nad serialem Alien, który rozgrywa się w uniwersum Obcego. Nad produkcją czuwa Noah Hawley, twórca takich projektów jak Fargo czy Legion. Jak do tej pory nie poznaliśmy za wiele szczegółów dotyczących serialu. Teraz jednak szef FX, John Landgraf, zdradził kilka ważnych szczegółów.

W jednym z wywiadów został zapytany o to, czy w produkcji pojawi się znana z filmów korporacja Weylan-Yutani. Stwierdził, że będą pewne nawiązania do niej, jednak akcja rozgrywa się na terenie innej korporacji, którą wymyślił Hawley, ponieważ uniwersum Obcego to tak naprawdę świat zdominowany przez wielkie spółki.

fot. materiały prasowe

Serial Obcy - powrócą postacie z filmów?

Jednak najważniejszą informacją, którą zdradził Landgraf jest to, że w serialu nie zobaczymy żadnej z postaci znanych z widowisk kinowych (oprócz ksenomorfa). Ponadto Hawley podobno chce w swoim projekcie odwzorować kinowe doświadczenie, które miały pierwsze dwa filmy z serii.