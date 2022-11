Obcy: Przebudzenie - reżyser do widzów, którym nie podobał się film: pier***cie się!

materiały prasowe

Obcy: Przebudzenie to czwarta odsłona serii Obcy, za którą odpowiadał reżyser Jean-Pierre Jeunet. Pierwsza część wyreżyserowana przez Ridleya Scotta jest oczywiście klasykiem, podobnie jak druga w reżyserii Jamesa Camerona, a może nawet trzecia, za którą odpowiedzialny był David Fincher. Czwarta odsłona z 1997 roku była jeszcze bardziej kampowa od poprzednika, więc nie wszystkim fanom serii przypadła do gustu.

W 2005 roku Joss Whedon, znany jako reżyser filmu Avengers, zdystansował się do Przebudzenia, przy którym pisał scenariusz. Wspominał, że Jean-Pierre Jeunet "zrealizował [mój scenariusz] w tak makabryczny sposób, że prawie nie da się tego oglądać". Teraz sam Jean-Pierre Jeunet w rozmowie z The Independent, odniósł się do tamtych słów.

Wiem, że Joss Whedon powiedział o mnie kilka złych rzeczy. Nie obchodzi mnie to. Wiem, że gdyby Joss Whedon sam zrobił ten film, prawdopodobnie odniósłby dużo większy sukces. On jest dobry w robieniu filmów dla amerykańskich geeków - czegoś dla kretynów. Nienawidzę tego typu filmów. Są takie głupiutkie, takie głupie.

materiały prasowe

Jeśli zaś chodzi o swoje ostatnie przemyślenia na temat własnego wkładu we franczyzę, Jeunet dodał:

Byłem trochę zaniepokojony, kiedy oglądałem ten film - co jeśli mi się nie spodoba? Ale nie, było świetnie! Mam wiele ujęć, które uwielbiam. Do ludzi, którym się to nie podoba, mogę tylko powiedzieć: "pier***cie się!".