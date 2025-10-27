Reklama
Obcy: Ziemia niczym Gra o tron? Noah Hawley ma plany na 2. sezon

Obcy: Ziemia zakończył 1. sezon już jakiś czas temu, ale jeszcze nie otrzymaliśmy oficjalnej informacji o przedłużeniu produkcji o kolejną serię. Może wcale do tego nie dojść. Ale gdyby nowy sezon dostał zielone światło - Noah Hawley ma już plany. Jakie?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Noah Hawley 
Obcy: Ziemia
Obcy: Ziemia - sezon 1, odcinek 6 fot. Disney+
Obcy: Ziemia nie otrzymał jeszcze oficjalnego przedłużenia o kolejny sezon, choć pierwsza seria zakończyła się cliffhangerem. Główna bohaterka, kilkoro jej przyjaciół-hybryd, brat i dwa ksenomorfy przejęli kontrolę nad wyspą Prodigy, ale ich zwycięstwo nie wydawało się być długotrwałe - na miejsce zmierzają statki powietrzne korporacji Weyland-Yutani, która za wszelką cenę chce odzyskać ksenomorfa i pozostałe kosmiczne drapieżniki, które Prodigy przejęło.

Filmy science fiction, które kochają prawdziwi naukowcy. 5 wyjątkowych tytułów

Mimo braku zielonego światła dla 2. sezonu, Noah Hawley opowiedział o planach na kolejną serię:

Ten moment, gdy Wendy mówi: "Teraz rządzimy" był ekscytujący dla publiczności, ale pytanie: "Co dalej?" Statki Weyland-Yutani nadlatują, a Wendy i reszta mają tylko nowe problemy na głowie.

Jestem też zainteresowany rozwijaniem wątku korporacyjnej polityki. Widzieliśmy, jak bardzo chcą osiągnąć monopol. Ten korporacyjny świat jest trochę jak Gra o tron. Sercem Obcy: Ziemia nadal będzie Wendy i jej przyjaciele, ale Obcy dotyczy też czegoś więcej. Wyspa jest w pewnym sensie ograniczeniem, ale co jeśli się je ominie? Wiem, że kanonicznie nie mogę po prostu zniszczyć Ziemi, ale ograniczenie wszystkiego na jednej wyspie na pewno będzie bardzo trudne.

Wygląda na to, że jeśli Obcy: Ziemia dostanie przedłużenie o kolejny sezon, to Noah Hawley rozwinie korporacyjne wątki tego uniwersum. O ile Wendy i jej grupa przyjaciół pozostaną ważni, to niewykluczone, że akcja częściej będzie wychodzić poza wyspę pełną potworów.

Najlepsze postaci z 1. sezonu serialu Obcy: Ziemia

16. Siberian

Niewiele czasu ekranowego.

16. Siberian
fot. FX
Źródło: empireonline.com

