Obi-Wan Kenobi - Jak Hayden Christensen przygotowywał się do roli? Obejrzał więcej niż prequele

fot. materiały prasowe

Hayden Christensen oraz Ewan McGregor przed powrotem w serialu Obi-Wan Kenobi grali Dartha Vadera i Obi-Wan 17 lat wcześniej. W rozmowie z EW.com obaj zdradzili jak wygądały ich przygotowania.

Ewan McGregor wyjawił, że obejrzał wszystkie 9 części od początku do końca, aby znów wejść do tego świata. Nie wziął na warsztat Łotra 1, Mandaloriana i Hana Solo. Nie oglądał też seriali animowanych.

Ewan McGregor o prequelach

- Interesujące było obejrzenie naszych filmów, ponieważ nie oglądałem ich od premiery. W ogóle. Fajnie było je obejrzeć i był to interesujący seans bez tego całego hałasu, który towarzyszył premierze.

McGregor dodaje, że podczas przygotowań podjął decyzję o wchłonięciu science fiction, więc zaczął czytać dużo literatury. Rozpoczął od książek szkockiego pisarza Iaina M. Banksa.

- Nie robiłem tak, gdy grałem po raz pierwszy. Wówczas studiowałem Aleca Guinnesa i obejrzałem trzy oryginalnej filmy, ale nie myślałem o gatunku jako o całości. To też nie jest coś, co normalnie bym zrobił, ale tym razem zrobiłem. Ekscytuje mnie ponownie bycie w kosmosie, bo uwielbiam to jako widz.

Obi-Wan Kenobi

Hayden Christensen - przygotowania

Natomiast odtwórca roli Vadera poszedł krok dalej. Christensen także obejrzał wszystkie filmy, ale ważne dla niego było lepsze zrozumienie postaci, więc obejrzał też całe Wojny Klonów i Star Wars: Rebeliantów. W obu serialach wiele się wydarzyło, co zmieniło postrzeganie Anakina / Vadera.

- To było interesujące. Wiele zrobili w tych serialach z tymi postaciami. Rozwinęli tę relację. Mogłem poznać wiele interesujących rzeczy na ten temat - mówi Christensen.

Obi-Wan Kenobi - premiera 27 maja 2022 roku w Disney+.