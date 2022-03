Obi-Wan Kenobi - jaki będzie Darth Vader? W książkach dojdzie do spotkania Luke'a z duchem Mocy Anakina

fot. Disney+

W kanonie Gwiezdnych Wojen do tej pory utrzymywała się wersja, że Obi-Wan Kenobi i Darth Vader nie spotkali się między wydarzeniami z Zemsty Sithów i Nowej nadziei. Jednak dialogi z ich spotkania w tym drugim filmie zostawiają pole do interpretacji i twórcy chcą wykorzystać tę szansę w nadchodzącym serialu Obi-Wan Kenobi. Są nawet pogłoski traktujące o potyczce między postaciami.

Reżyserka produkcji, Deborah Chow w jednym z wywiadów odpowiedziała na pytanie o decyzję wprowadzenia do historii Vadera. Wyjaśniła, że największą zaletą limitowanych seriali jest możliwość opowiedzenia historii postaci. W efekcie było miejsce w serialu na zbadanie znaczenia Vadera w życiu Obi-Wana po zakończeniu Zemsty Sithów.

Dla mnie było to wynikiem ewolucji tej postaci. Nie chodziło tylko o to, by go przywrócić. Chodziło o to, co tak naprawdę znaczy i gdzie jesteśmy w tym momencie na osi czasu z Vaderem?

Twórczyni wypowiedziała się też na temat różnic między postaciami, że nie są jeszcze tymi bohaterami, których poznaliśmy w pierwszym filmie George'a Lucasa.

Dla nas jest on bardzo podobny [do Obi-Wana] w tym sensie, że znajduje się pomiędzy tymi dwiema trylogiami. Niej est jeszcze Vaderem z Nowej nadziei. Znajdujemy się więc z tą postacią niejako w środku tego okresu. Jest to oczywiście wciąż Vader, ale nie jest to Vader tak w pełni ukształtowany jak w Nowej nadziei.

W nadchodzącej powieści ze świata Gwiezdnych Wojen, Luke Skywalker ponownie zobaczył ducha Mocy Anakina Skywalkera. Do sieci trafił fragment książki zatytułowanej Shadow of the Sith, której akcja osadzona została między Powrotem Jedi i Przebudzeniem Mocy.

W fabule historii Luke Skywalker łączy siły z Lando Calrissianem i udaje się na poszukiwania planety Exegol, która należała do Dartha Vadera. Powieść przedstawi misję bohatera oraz dowiemy się, co Luke wiedział o planecie, zanim ta pojawiła się w Skywalker. Przebudzenie. W udostępnionym fragmencie czytamy o wizji, która nawiedza Luke'a i widzi w niej planetę, na której musi zmierzyć się z grupą tajemniczych upiorów. Po ich pokonaniu, wkracza duch Mocy Anakina Skywalkera.

