Obi-Wan Kenobi - zwiastun serialu. Na takie Gwiezdne Wojny czekaliśmy latami!

fot. Disney+

Obi-Wan Kenobi rozgrywa się 10 lat po wydarzeniach z Zemsty Sithów, więc jeszcze wiele lat przed Nową nadzieją. Kenobi siedzi na Tatooine i pilnuje młodego Luke'a Skywalkera. Szczegóły fabuły nie są znane, bo nie opublikowano żadnego konkretnego opisu, który zdradziłby informację, o czym ten serial ma tak naprawdę być.

Główną rolę ponownie gra Ewan McGregor, a towarzyszy mu Hayden Christensen powracający do roli Dartha Vadera / Anakina Skywalkera. Panowie razem grali w trylogii prequeli, która miała premierę w latach 1999-2005. W obsadzie są również Joel Edgerton i Bonnie Piesse, którzy wcielają się w Owena i Beru Larsów, czyli małżeństwo wychowujące Luke'a. Dla obojga jest to powrót do ról z Zemsty Sithów.

Obi-Wan Kenobi - zwiastun

Pozostałe nazwiska w obsadzie to Kumail Nanjiani, Sung Kang, Rupert Friend, Indira Varma, Moses Ingram, O’Shea Jackson Jr., Simone Kessell i Benny Safdie. Reżyserką i twórczynią serialu jest Deborah Chow, znana z najlepszych odcinków The Mandalorian.

Obi-Wan Kenobi - premiera odbędzie się 25 maja 2022 roku na platformie Disney+.

Obi-Wan Kenobi

