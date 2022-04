Obi-Wan Kenobi - będzie scena po napisach. W niej przebudzi się bestia

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Disney+

Nowe przecieki o serialu Obi-Wan Kenobi pochodzą od niezawodnego Makingstarwars.net, którego doniesienia o Star Wars przeważnie się sprawdzają. Jest to jednak nadal spoilerowa plotka, więc traktujcie ją z dystansem.

Obi-Wan Kenobi - scena po napisach

Według Jasona Warda scena po napisach pojawi się na końcu 2. odcinka. Początek fabuły serialu ma skupić się na tym, że Inkwizytorzy porwali Leię Organę, więc jej adoptowany ojciec Bail prosi Obi-Wana o pomoc. Oni jednak to zrobili po to, by wywabić Jedi z ukrycia, bo wiedzą, że Kenobi i Organa byli przyjaciółmi w trakcie Wojen Klonów. Nie wiedzą, że Leia to córka Vadera. Obi-Wan podejmuje tę decyzję, bo Inkwizytorzy są też na Tatooine, więc jego obecność na tej planecie w tym momencie zagraża Luke'owi. Pod koniec 2. odcinka ma on uratować Leię i jego spotkanie z córką Skywalkera ma doprowadzić do zaburzenia w Mocy.

Obi-Wan Kenobi

Darth Vader w scenie po napisach

Scena ma zacząć się od tego, że widzimy trochę mętną wodę i nagle otwiera się oko. To Darth Vader w zbiorniku z bactą leczy wciąż swoje rany. Według Warda wyczuł on zaburzenie w Mocy i Deborah Chow buduje tę scenę w taki sposób, że mamy świadomość przebudzenia bestii. Anakin wyczuł swojego dawnego mistrza i pragnie zemsty. Zgodnie z zapowiedzią Vader zaczyna odgrywać kluczową rolę od 3. odcinka.

Dobrą wiadomość dla fanów jest to, że premiera serialu jest właśnie złożona z dwóch odcinków. Nastąpi ona 27 maja 2022 roku.

Ward przypomina, że w 3. odcinku mamy zobaczyć na początku scenę z poparzonym Anakinem Skywalkerem, gdy droidy przy nim pracują, podłączając jego kończyny. W tym momencie Anakin jest w agonii. To ma być scena, która jest początkiem każdego dnia Vadera. Co więcej, to w tym momencie będziemy widzieć twarz Anakina, aby podkreślić fakt, że za maską jest człowiek, który niegdyś był dla Obi-Wana najbliższym przyjacielem.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.