Octopus Film Festival 2023 - program na 8 sierpnia rozpoczyna się od mocnych uderzeń, w tym od tytułu otwarcia - W nich cała nadzieja. Nie zabraknie też innych pozycji z Konkursu Głównego oraz dwóch filmów z cyklu VHS Hell.

Zaprezentowany zostanie też dokument Spine Tingler. Historia Williama Castle’a, który opowie o pomysłowości tytułowego twórcy. Do zobaczenia będzie też zaskakujący film Skinamarink, którego pokazy odbędą się w zamkniętym bunkrze, co nawiązuje do konwencji, w jakiej utrzymano ten projekt.

Co jeszcze ciekawego na festiwalu w dniu 8 sierpnia?

16:00 - Matka przełożona (reż. Marie Alice Wolfszahn) - Multikino Sala 10

18:15 - Spine Tingler. Historia Williama Castle’a (reż. Jeffrey Schwarz) - Drizzly Grizzly

18:00 - W nich cała nadzieja (reż. Piotr Biedroń) - Multikino, sala nr 10

20:00 - Skinamarink (reż. Kyle Edward Ball) - Bunkier pod W4

22:00 - Wojny jednorożców (reż. Alberto Vázquez) - Multikino, sala nr 10