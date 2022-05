Off the Grid – zobacz teaser cyberpunkowego battle royale od Neilla Blomkampa

fot. Gunzilla Games

Do sieci trafił krótki teaser gry zatytułowanej Off the Grid. To produkcja tworzona przez studio Gunzilla Games, którego jednym z członków jest Neill Blomkamp, a więc reżyser takich filmów jak Dystrykt 9 czy Chappie. Niestety na ten moment o nadchodzącej grze nie wiemy zbyt wiele. Opis pod materiałem zdradza, że ma być to „cyberpunkowe battle royale 2.0”, w którym to gracze ukształtują historię i rozgrywkę. Miejscem akcji ma być zaś tropikalna wyspa, choć w wideo widzimy również scenę pokazującą wysokie, oświetlone budynki.

Off the Grid - teaser gry

Off the Grid zadebiutuje w 2023 roku, ale jak na razie nie ujawniono konkretnego terminu premiery ani platform, na które trafi ten tytuł.

