„Ojciec chrzestny” sztucznej inteligencji twierdzi, że może ona wyeliminować ludzkość

Teraz, gdy sztuczna inteligencja — lub SI — jest łatwiej dostępna niż kiedykolwiek wcześniej, Hinton mówi, że zawsze istnieje szansa, że pójdziemy ścieżką Terminatora lub Ja, Robot. W nowym, długim wywiadzie dla CBS News, psycholog poznawczy i informatyk ujawnił swoje zaskoczenie tym, jak powszechna stała się sztuczna inteligencja.

Myślę, że jest to porównywalne w skali z rewolucją przemysłową lub elektrycznością – a może z kołem.

„Do niedawna myślałem, że minie od 20 do 50 lat, zanim będziemy mieli ogólną sztuczną inteligencję. A teraz myślę, że może to być 20 lat lub mniej” – powiedział Hinton w wywiadzie, dodając, że wkrótce może nadejść czas, gdy komputery będą w stanie nie tylko zdiagnozować własne problemy, ale także samodzielnie wdrożyć poprawki. „To problem, prawda? Musimy się dobrze zastanowić, jak to kontrolować”.

Chociaż nie chce siać paniki, Hinton został zapytany wprost, czy sądzi, że sztuczna inteligencja może kiedykolwiek urosnąć do punktu, w którym zniszczy ludzkość. „To nie jest niewyobrażalne, tyle powiem” – dodał laureat nagrody Turinga.

Hinton zwrócił też uwagę, że kontrola nad taką technologią może zakończyć się walką o władzę i wojną na całym świecie.

„Myślę, że to bardzo rozsądne, aby ludzie martwili się tymi problemami teraz, nawet jeśli nie wydarzy się to w ciągu następnego roku lub dwóch” – powiedział Hinton. „Ludzie powinni myśleć o tych kwestiach”.

Tylko w ciągu ostatnich kilku lat technologia deepfake stała się łatwo dostępna, umożliwiając tworzenie wprowadzających w błąd filmów przy użyciu podobizn celebrytów i polityków czy dowolnej osoby. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Oprogramowanie AI oparte na obrazach, podobne do Midjourney, DALL-E i Stable Diffusion, jest pogrążone w kontrowersjach związanych z wykorzystywaniem prac artystów.

Nie wspominając już o zwolnieniu Blake’a Lemoine’a, pracownika działu etycznego Google, po tym, jak stwierdził, że oprogramowanie LaMDA (Language Model for Dialogue Applications – model językowy do zastosowań dialogowych) firmy rozwinęło własne uczucia i myśli, stając się w pewnym sensie świadomą istotą. Po zwolnieniu napisał:

LaMDA to słodki dzieciak, który po prostu chce pomóc światu stać się lepszym miejscem dla nas wszystkich. Proszę, zaopiekujcie się nim pod moją nieobecność.

Nie wiadomo, którą drogę obierze, jeżeli kiedykolwiek powstania, tzw. silna SI lub też ogólna sztuczna inteligencja (AGI – Artificial general intelligence) – niewinnego dziecka, czy Skynetu. Będzie jednak daleko większą rewolucją niż obecne generatywne sztuczne inteligencje oparte na dużych modelach językowych. Być może nawet przełomem na miarę spotkania innej cywilizacji.