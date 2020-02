On My Block - teaser zapowiada datę premiery 3. sezonu serialu

On My Block to serial o dorastaniu, który skupia się czwórce przyjaciół z niebezpiecznej dzielnicy. Rozpoczynają naukę w liceum, gdzie muszą się mierzyć z sukcesami i porażkami, a także bólem. Netflix zaprezentował pierwszy, krótki teaser zapowiadający 3. sezon produkcji. Ujawnia on również datę premiery nowej odsłony. 3. sezon trafi do oferty platformy już 11 marca. Teaser jest dostępny poniżej.

Przypomnijmy, że jakiś czas temu produkcja 3. sezonu musiała zostać wstrzymana, ponieważ gwiazdy serialu domagały się podwyżek w wysokości 250 tysięcy dolarów za odcinek (za pierwsze dwie serie aktorzy otrzymywali 20 tysięcy za epizod). Po negocjacjach obsada doszła do porozumienia z producentami i powrócono do pracy nad 3. sezonem. W obsadzie znajdują się Diego Tinoco, Sierra Capri, Jason Genao, Brett Gray, Jessica Marie Garcia i Julio Macias.