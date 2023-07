One Piece - Emily Rudd o emocjonalnej scenie z Nami. Płakała, gdy ją po raz pierwszy zobaczyła

fot. Netflix

Aktorski serial One Piece, podobnie jak anime, powstał na podstawie mangi o tym samym tytule autorstwa Eiichirō Ody. W najnowszym zwiastunie, który zaprezentował Netflix fani mogli dostrzec wiele ikonicznych scen, odtworzonych niemal 1:1. O jedną z nich została zapytana Emily Rudd, która wciela się w postać Nami.

Przez krótki moment widzimy w trailerze, jak Luffy (Iñaki Godoy) nakłada na głowę bohaterki swój charakterystyczny słomkowy kapelusz, a dziewczyna wygląda na głęboko poruszoną. Fani mangi i anime doskonale pamiętają, że to jedna z najbardziej emocjonalnych scen związanych z Nami, która w desperacji poprosiła przyjaciela o pomoc w pokonaniu Arlonga.

W wywiadzie dla GamesRadar+ aktorka została zapytana, jak bardzo onieśmielająca była dla niej ta scena oraz czy wiedziała, że właśnie ten przełomowy moment historii będzie tak bardzo zależeć od niej i jej postaci. Rudd potwierdziła.

Och, byłam głęboko świadoma, że będzie zależeć ode mnie. To znaczy, scena, do której się odnosimy, uczyniła mnie fanką serialu [anime]. To właśnie sprawiło, że tak się stało - pamiętam, jak zobaczyłam ją po raz pierwszy to się popłakałam. I za każdym razem, gdy ją oglądam lub czytam to płaczę. Myślę o tym i płaczę.

Aktorka przyznała, że to była jedyna scena podczas kręcenia serialu, którą naprawdę się denerwowała ze względu na całość historii.

Żartowałam, gdy mówiłam, że urodziłam się, by zagrać Nami, ale ona naprawdę jest pierwszą postacią w mojej karierze, o której kiedykolwiek powiedziałam: "Och, oczywiście. Oczywiście, że to ona. Oczywiście, że to ja". Ta scena znaczy tak wiele nie tylko dla fanów, ale także dla mnie, więc to było jak: "Muszę to zrobić dobrze. Muszę to zrobić dobrze" i naprawdę myślę, że to się udało. Jakby cała ekipa wydobyła to z tej sceny.

Nami to pogodna postać, którą na początku poznajemy jako złodziejkę okradającą piratów. Później okazuje się, że ma ważny cel w zbieraniu kosztowności. Ponadto jest zdolną nawigatorką, którą Luffy pragnie zrekrutować do swojej załogi. Rudd została zapytana, jak radzi sobie z czytaniem map w prawdziwym życiu. Odpowiedziała, że bardzo dobrze, dlatego zazwyczaj jest wybierana do nawigowania wszystkich po nowych miastach. Nauczyła się tej umiejętności podczas kempingów - takich w środku lasu, gdzie za toaletę służy dziura w ziemi.

One Piece - opis fabuły

Monkey D. Luffy to młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak w tym celu musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, na pokładzie którego przetrząśnie każdy cal szerokich mórz, pozostawiając w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzając niebezpiecznych rywali na każdym kroku.

One Piece - premiera serial 31 sierpnia na Netflix.