Nowy sneak peek z 2. sezonu One Piece. Co stanie się w dalszej części hitu Netflixa?
Aktorska adaptacja mangi One Piece była wielkim hitem Netflixa w 2023 roku. Hucznie zapowiadano 2. sezon, a nawet trzecia seria otrzymała już zielone światło. Doniesienia o nowych członkach obsady śledziły tysiące osób, a nawet zaprezentowano pierwszy zwiastun. Teraz nadeszła pora na krótki sneak peek, z którego dowiecie się, czego można się spodziewać po nowej odsłonie tego hitu.
Oto nowa zapowiedź 2. sezonu One Piece:
One Piece - czego się spodziewać w 2. sezonie?
Do swoich ról powrócili Iñaki Godoy jako Monkey D. Luffy, Emily Rudd jako Nami, Mackenyu jako Roronoa Zoro, Jacob Romero jako Usopp i Taz Skylar jako Sanji. Załoga Słomkowego Kapelusza wyrusza w nową podróż, aby zdobyć legendarny skarb One Piece. Już wcześniej podano, że nowa seria zaadaptuje wątki Loguetown, Reverse Mountain, Whisky Peak, Little Garden oraz Drum Island. I niektóre z tych miejsc możemy zobaczyć w zwiastunie. Widzowie dostali też pierwsze spojrzenia na nowych bohaterów, jak Vivi (Charithra Chandran) czy Smokera (Callum Kerr). Niestety zabrakło też kilku innych wyczekiwanych postaci, jak Corcodile’a, Crocusa czy Tashigi.
One Piece - nowa obsada 2. sezonu
