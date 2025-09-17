placeholder
Nowy sneak peek z 2. sezonu One Piece. Co stanie się w dalszej części hitu Netflixa?

2. sezon aktorskiego One Piece nadchodzi. Z tej okazji Netflix podzielił się nowym sneak peekiem. Co nas czeka?
Wiktor Stochmal
One Piece: sezon 2 fot. Netflix
Aktorska adaptacja mangi One Piece była wielkim hitem Netflixa w 2023 roku. Hucznie zapowiadano 2. sezon, a nawet trzecia seria otrzymała już zielone światło. Doniesienia o nowych członkach obsady śledziły tysiące osób, a nawet zaprezentowano pierwszy zwiastun. Teraz nadeszła pora na krótki sneak peek, z którego dowiecie się, czego można się spodziewać po nowej odsłonie tego hitu.

Zdjęcia i teaser z 3. odcinka spin-offu The Walking Dead. Nowa bohaterka pomoże Darylowi?

Oto nowa zapowiedź 2. sezonu One Piece:

One Piece - czego się spodziewać w 2. sezonie?

Do swoich ról powrócili Iñaki Godoy jako Monkey D. Luffy, Emily Rudd jako Nami, Mackenyu jako Roronoa Zoro, Jacob Romero jako Usopp i Taz Skylar jako Sanji. Załoga Słomkowego Kapelusza wyrusza w nową podróż, aby zdobyć legendarny skarb One Piece. Już wcześniej podano, że nowa seria zaadaptuje wątki Loguetown, Reverse Mountain, Whisky Peak, Little Garden oraz Drum Island. I niektóre z tych miejsc możemy zobaczyć w zwiastunie. Widzowie dostali też pierwsze spojrzenia na nowych bohaterów, jak Vivi (Charithra Chandran) czy Smokera (Callum Kerr). Niestety zabrakło też kilku innych wyczekiwanych postaci, jak Corcodile’a, Crocusa czy Tashigi.

One Piece - nowa obsada 2. sezonu

One Piece - Joe Manganiello (Crocodile) i Lera Abova (Nico Robin)

One Piece - Joe Manganiello (Crocodile) i Lera Abova (Nico Robin)
fot. Netflix
Źródło: YouTube (Netflix)

Wiktor Stochmal
