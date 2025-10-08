Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

One Piece - nowe zdjęcia z 2. sezonu. Oto wieloryb i Crocus w wersji aktorskiej

One Piece to hit Netfliksa, oparty na mandze pod tym samym tytułem. Platforma streamingowa promuje 2. sezon, który pojawi się na ekranach w 2026 roku. Do sieci trafiły nowe zdjęcia z nadchodzących odcinków.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
One Piece - sezon 2 fot. Netflix
Reklama

Nowy plakat oraz zdjęcia z drugiego sezonu One Piece zapowiadają znany fanom mangi i anime wątek Crocusa. To postać drugoplanowa, na którą bohaterowie natrafiają podczas swoich przygód. Crocus jest opiekunem wieloryba Laboona i mieszka w latarni morskiej, w miejscu, gdzie spotykają się cztery oceany tego świata.

Zwiastun 4. sezonu Wiedźmina

One Piece -  zdjęcia z 2. sezonu

Najnowsze materiały znajdziecie na początku galerii. Dalej można zobaczyć wcześniejsze zdjęcia i plakaty nowej serii.

One Piece - sezon 2

arrow-left
One Piece - sezon 2
fot. Netflix
arrow-right

One Piece - nowa obsada 2. sezonu

One Piece - Joe Manganiello (Crocodile) i Lera Abova (Nico Robin)

arrow-left
One Piece - Joe Manganiello (Crocodile) i Lera Abova (Nico Robin)
fot. Netflix
arrow-right

One Piece - co wiemy o 2. sezonie?

Do swoich ról powrócili Iñaki Godoy jako Monkey D. Luffy, Emily Rudd jako Nami, Mackenyu jako Roronoa Zoro, Jacob Romero jako Usopp oraz Taz Skylar jako Sanji. Załoga Słomkowego Kapelusza wyrusza w kolejną podróż, by zdobyć legendarny skarb One Piece.

Nowa seria zaadaptuje wątki z sag Loguetown, Reverse Mountain, Whisky Peak, Little Garden oraz Drum Island – niektóre z tych miejsc widać już w zwiastunie. Widzowie otrzymali też pierwsze spojrzenie na nowych bohaterów, w tym Vivi (Charithra Chandran) i Smokera (Callum Kerr). W zaprezentowanych materiałach brakuje kilku wyczekiwanych postaci, takich jak Crocodile, Crocus czy Tashigi.

Premiera One Piece w 2026 roku.

Źródło: Netflix

Adam Siennica
Adam Siennica
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,3

2023
Oglądaj TERAZ One Piece Przygodowy

Najnowsze

1 Masters of the Universe Szkieletor
-

He-Man - tak może wyglądać Wężowa Góra w aktorskim filmie. Jest szkic koncepcyjny

2 Stranger Things 5
-
Plotka

5. sezon Stranger Things kosztował fortunę. Jeden z najdroższych seriali w historii

3 Spider-Man
-

Na tę postać w Spider-Manie 4 czekają fani Marvela. I chyba obejdą się smakiem

4 Gorączka - Robert De Niro i Val Kilmer w kadrze z filmu z 1995 roku
-

Wiemy, kogo zagra Leonardo DiCaprio w Gorączce 2. Należąca do Amazona wytwórnia przejmuje film

5 Tron: Ares
-
Spoilery

Tron: Ares - czy wracają bohaterowie z filmu Tron: Dziedzictwo? Oto odpowiedź!

6 Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa
-

Wiedźmin - zwiastun 4. sezonu. Tak prezentuje się całkiem nowy i inny Geralt!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e194

Moda na sukces

s27e02

Wielkie projekty

s04e04

s28e06

The Voice

s09e07

Miłość jest ślepa

s09e08

Miłość jest ślepa

s09e09

Miłość jest ślepa

s05e03

Kulawe konie
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Nowoczesne związki

07

paź

Film

Nowoczesne związki
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Głębia. Imprint

10

paź

Książka

Głębia. Imprint
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sigourney Weaver
Sigourney Weaver

ur. 1949, kończy 76 lat

Matt Damon
Matt Damon

ur. 1970, kończy 55 lat

Bella Thorne
Bella Thorne

ur. 1997, kończy 28 lat

Julia Kijowska
Julia Kijowska

ur. 1981, kończy 44 lat

Emily Procter
Emily Procter

ur. 1968, kończy 57 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV