One Piece - nowe zdjęcia z 2. sezonu. Oto wieloryb i Crocus w wersji aktorskiej

Nowy plakat oraz zdjęcia z drugiego sezonu One Piece zapowiadają znany fanom mangi i anime wątek Crocusa. To postać drugoplanowa, na którą bohaterowie natrafiają podczas swoich przygód. Crocus jest opiekunem wieloryba Laboona i mieszka w latarni morskiej, w miejscu, gdzie spotykają się cztery oceany tego świata.
One Piece - zdjęcia z 2. sezonu
Najnowsze materiały znajdziecie na początku galerii. Dalej można zobaczyć wcześniejsze zdjęcia i plakaty nowej serii.
One Piece - nowa obsada 2. sezonu
One Piece - co wiemy o 2. sezonie?
Do swoich ról powrócili Iñaki Godoy jako Monkey D. Luffy, Emily Rudd jako Nami, Mackenyu jako Roronoa Zoro, Jacob Romero jako Usopp oraz Taz Skylar jako Sanji. Załoga Słomkowego Kapelusza wyrusza w kolejną podróż, by zdobyć legendarny skarb One Piece.
Nowa seria zaadaptuje wątki z sag Loguetown, Reverse Mountain, Whisky Peak, Little Garden oraz Drum Island – niektóre z tych miejsc widać już w zwiastunie. Widzowie otrzymali też pierwsze spojrzenie na nowych bohaterów, w tym Vivi (Charithra Chandran) i Smokera (Callum Kerr). W zaprezentowanych materiałach brakuje kilku wyczekiwanych postaci, takich jak Crocodile, Crocus czy Tashigi.
Premiera One Piece w 2026 roku.
Źródło: Netflix