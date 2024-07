fot. IMDb

Reklama

Trwa produkcja drugiego sezonu One Piece, a do sieci trafia coraz więcej informacji na temat nowych postaci, które zadebiutują w aktorskiej wersji znanego anime. Jednak do tej pory nie słyszeliśmy wiele na temat Dr. Kurehy, którą szczególnie zainteresowana była Jamie Lee Curtis. Aktorka przyznała, że chętnie wcieliłaby się w 139-letnią lekarkę z wyspy Drum. Co więcej, jeden z showrunnerów, Matt Owens, potwierdził, że pisano o tej bohaterce z myślą o Curtis. Niestety, ten plan nie zostanie zrealizowany, co potwierdziła producentka wykonawcza One Piece, Becky Clements, w rozmowie z Deadline.

Jamie Lee Curtis nie zagra w One Piece

Jak wyjaśnia producentka, zdjęcia na planie nie zgrały się z harmonogramem aktorki, co uniemożliwiło jej dołączenie do obsady drugiego sezonu One Piece.

- Ona uwielbia ten serial. Jednak ma zbyt dużo filmów i programów telewizyjnych w fazie produkcji, więc nasze harmonogramy nie współgrałyby. Definitywnie chciała to zrobić, ale kontrakty są pierwszorzędne, co wszystko komplikuje.

Dr. Kureha wciąż pojawi się w serialu, a Clements zapewnia, że Netflix znalazł "świetną osobę" do jej zagrania. Natomiast jeszcze nie wiadomo, kim jest ta aktorka.

Zobacz także:

One Piece: sezon 2 - co wiadomo?

Aktualnie trwa trzeci tydzień na planie. Clements potwierdziła, że mimo deszczowej pogody, produkcja nie powinna ulec opóźnieniu.

Potwierdzono, że w 2. sezonie One Piece do swoich ról powrócą: Jeff Ward, który wcielał się w Buggy'ego, Ilia Isorelýs Paulino jako Alvida oraz Michael Dorman, czyli serialowy Król Piratów - Gol D. Roger.

W obsadzie pojawiły się również nowe twarze. W serialu zobaczymy Calluma Kerra jako Smokera, Julię Rehwald, która wcieli się w Tashigi, Roba Collettiego, który zagra Wapola, a także Ty’a Keogha jako Daltona. Ponadto w nowej serii zagrają: Daniel Lasker (Mr. 9), Camrus Johnson (Mr. 5), Jazzara Jaslyn (Miss Valentine), a także David Dastmalchian (Mr. 3). Z kolei Werner Coetser wcieli się w Dorry’ego, zaś Brendan Murray w Brogy’ego. Clive Russell zagra Crocusa.

One Piece - nowi aktorzy w obsadzie 2. sezonu

One Piece

Premiera została zaplanowana na 2025 rok. Nowe odcinki pojawią się na platformie Netflix.