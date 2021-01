Attack on Titan - manga dobiega końca. Ogłoszono datę publikacji finałowego rozdziału

fot. Kodansha

W listopadzie 2020 roku autor mangi Attack on Titan, Hajime Isayama, podzielił się informacją, że historia jest ukończona w 98%. Teraz ogłoszono, że japoński komiks zakończy się na 139. rozdziale, który zostanie opublikowany 9 kwietnia w majowym wydaniu magazynu Bessatsu Shonen. Z kolei 34. tom z ostatnimi rozdziałami trafi do sprzedaży 9 czerwca w Japonii.

W sieci pojawiła się również grafika zapowiadająca ostatni rozdział mangi oraz promocyjne wideo tomów 33-34.

fot. Kodansha

Hajime Isayama odniósł się do tej informacji w swoim oświadczeniu.

Przez ostatnie 8 lat mówiłem, że zakończę [Attack on Titan] w ciągu trzech lat i w końcu wygląda na to, że to ukończyłem. (...) Minęło bardzo dużo czasu, ale mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca. Redakcja nigdy mnie nie poganiała, aby zakończyć mangę, ale sam siebie ciągle pytałem, kiedy dobiegnie końca. Dziękuję, że poczekaliście na mnie. Dam z siebie wszystko do ostatniej strony, żebyście poczuli satysfakcję z tego, co przeczytacie.

Attack on Titan zadebiutowało w magazynie Bessatsu Shonen we wrześniu 2009 roku. Na podstawie mangi powstało anime, którego emisja rozpoczęła się w kwietniu 2013 roku. Obecnie emitowany jest finałowy sezon w Japonii i USA, który ma liczyć 16 odcinków.

Podano również tytuły nadchodzących odcinków. Oto one:

4x05 - Declaration of War

4x06 - The War Hammer Titan

4x07 - Assault

4x08 - Assassin's Bullet