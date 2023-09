One Piece - Tony Tony Chopper pojawi się w 2. sezonie. Projektant postaci nie może się doczekać!

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Eiichiro Oda ogłosił niedawno, że powstanie 2. sezon aktorskiej adaptacji One Piece. Co więcej, zapowiedział także pojawienie się ważnej postaci z mangi i anime, znanej jako Tony Tony Chopper. To szósty członek Załogi Słomkowego Kapelusza, który pełni funkcję lekarza na pokładzie. Teraz Jaco Snyman, który nadzoruje protetyki i zajmuje się projektowaniem postaci przy serialu, wyraził swoje podekscytowanie, związane z debiutem bohatera na małym ekranie. Zobaczcie sami.

Tony Tony Chopper będzie prawdopodobnie sporym wyzwaniem dla twórców aktorskiej adaptacji One Piece - w końcu jest kreskówkowym reniferem. Fani zastanawiali się zatem czy postać będzie w całości stworzona przy pomocy CGI, czy może zostanie zagrana przez aktora w makijażu protetycznym.

Snyman w rozmowie z portalem GameSpot wyznał, że nie może doczekać się pracy nad bohaterem:

Nie mogę się doczekać pracy nad Tonym Tonym Chopperem. To będzie naprawdę ciekawe. Mam nadzieję, że będziemy w stanie zastosować to samo podejście, co w przypadku Arlonga.

One Piece - słowniczek pojęć

All Blue - legendarne miejsce, w którym łączą się wszystkie cztery morza: East Blue, West Blue, South Blue i North Blue. Można tam spotkać wszystkie ryby świata, co czyni go rajem dla kucharzy. Mówi się, że jest gdzieś na Grand Line. Podobnie jak One Piece jest marzeniem piratów takich jak Luffy - All Blue jest marzeniem szefów kuchni takich jak Sanji.