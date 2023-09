One Piece - Jamie Lee Curtis jako doktor Kureha. Fanowska grafika

Fot. Materiały prasowe

Jamie Lee Curtis jest wielką fanką anime One Piece i od miesięcy lobbuje, by dostać rolę w serialu aktorskim Netflixa One Piece. Wszystko wskazuje na to, że jej angaż wydaje się formalnością. Showrunner niedawno skomentował jej post, mówiąc, że nie trzeba lobbować i gdy zakończy się strajk scenarzystów oraz aktorów, chętnie pogadają o szczegółach. Nie trzeba było długo czekać, by zobaczyć, jak aktorka może wyglądać jako Doktor Kureha. Przypomnijmy, że jest to lekarka oraz mentorka postaci Choppera, który też należy do załogi Słomkowego Kapelusza, ale w serialu aktorskim dopiero musi się pojawić.

One Piece - Jamie Lee Curtis jako dr Kureha

Autorem jest popularny grafik Boss Logic.

One Piece - Jamie Lee Curtis - Doktor Kureha

Przypomnijmy, że Netflix zamówił 2. sezon po tym, jak aktorski One Piece osiągnął gigantyczny sukces na platformie. Prace nad nim jednak nie mogą ruszyć dopóki strajki aktorów i scenarzystów nie dobiegną końca. Na ten moment niestety nie ma światełka w tunelu i nie wiadomo, kiedy to może nastąpić. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość.

