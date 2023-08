One Piece - twórca anime chwali aktorską wersję Netflixa. Jego zdaniem jest lepiej niż przypuszczał

fot. Netflix

Eiichiro Oda po raz pierwszy opublikował mangę One Piece w Weekly Shonen Jump w 1997 roku, a ciągle kontynuowana seria została później zaadaptowana na anime, zanim Netflix postanowił stworzyć aktorską wersję. Twórca mocno współpracował przy tworzeniu serialu z prawdziwymi aktorami, a wcześniej nawet pisał w swoim oświadczeniu, że domagał się nakręcenia od nowa kilku scen lub zmiany konkretnych linijek dialogowych, ale mimo to podkreślał, że jest wdzięczny twórcom amerykańskiego serialu za włożoną przez nich pracę.

W nowym oświadczeniu na chwilę przed premierą także chwali twórców i stwierdził, że pomimo tego, że anime nigdy nie da się doskonale zaadaptować w wersji aktorskiej, wysiłki Netflixa przewyższyły jego oczekiwania i jest optymistą jeśli chodzi o odbiór jakości serialu. Oda stwierdził, że jest zadowolony z tego, jak One Piece w takim wydaniu ożywia jego świat i postacie, w tym samego Luffy'ego.

Istnieje specjalna więź między mną a moimi fanami i nie mogę ich okłamywać. Nie można nazwać czegoś interesującym, jeśli nie jest interesujące. (...) Cieszę się, że twórcy zrozumieli bohaterów. Dramat telewizyjny staje się na tyle dobry, że można go pokazać publiczności. Jest dużo lepiej niż sobie wyobrażałem. Byłem zaskoczony, że mój Luffy, o którym myślałem, że nie istnieje, istnieje na tym świecie. Stworzyło to wrażenie, jakie jest możliwe tylko dzięki wersji live-action. Cieszę się, widząc miłość do One Piece rozproszoną w każdym zakamarku ekranu.

Monkey D. Luffy to młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak najpierw musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, który pozwoli mu przetrząsnąć każdą milę bezkresnych mórz, pozostawić w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzyć niebezpiecznych rywali, którzy czyhają na każdym kroku.

One Piece - premiera 31 sierpnia w Netflixie.