One Piece - pierwsze opinie krytyków. Netflix zrobił dobrą adaptację mangi?

Już 31 sierpnia będzie mieć premierę 1. sezon aktorskiego serialu One Piece, który powstał na podstawie mangi Eiichirō Ody. W sieci pojawiły się pierwsze opinie recenzentów i wygląda na to, że Netflix po kilku nieudanych próbach aktorskich adaptacji anime (Cowboy Bebop, Notatnik śmierci), w końcu zadowoli widzów. I to nie tylko fanów animacji i czytelników, ale też tych niezaznajomionych z materiałem źródłowym.

Megan Peters z serwisu Comicbook napisała, że nie może za wiele zdradzić, ale przyznała, że widziała pierwszy sezon kilka razy i jest on dobry (użyła tego słowa dwa razy, aby podkreślić swoją opinię). Daniel Dockery z Crunchyroll wypowiedział się dokładnie w tym samym tonie, że serial jest dobry. Z kolei Mo Hoosen z The Streamr, który obejrzał 8 odcinków nie mając zbyt dużej styczności z materiałem źródłowym stwierdził, że to "TEN serial", który oczekiwali fani aktorskiej adaptacji mangi/anime. Dodał, że to "wielka sprawa" i kontynuował:

Dynamiczna praca kamery, świetne efekty wizualne, zabójcza obsada i zrozumienie HISTORII (a zwłaszcza tego, jak pisać, reżyserować i produkować wysokobudżetowe odcinki) - mam nadzieję, że to zostanie zapamiętane jako… król seriali Netflixa!

Krytyk o pseudonimie WildeePatrol na X (czyli dawnym Twitterze) pochwalił obsadę, która błyszczy w serialu, szczególnie Iñaki Godoy, jako Luffy. Napisał również:

Jako osoba, która w ciągu ostatniego roku znacznie lepiej zaznajomiła się z anime, muszę przyznać, że byłem mile zaskoczony, widząc, jak serial został ożywiony z tak wielką miłością. Skala tego serialu jest OGROMNA i włożono dużo zaangażowania w prawie każdy jego aspekt.

Evan Valentine z serwisu Comicbook potwierdził, że serial oddaje sprawiedliwość materiału źródłowemu. Zarówno fani anime, jak i nowi widzowie będą zaskoczeni tym, co serial ma do zaoferowania. Do tego podkreślił, że nie powtórzyła się sytuacja z marnym Cowboy Bebop.

One Piece - opis fabuły

Monkey D. Luffy to młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak najpierw musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, który pozwoli mu przetrząsnąć każdą milę bezkresnych mórz, pozostawić w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzyć niebezpiecznych rywali, którzy czyhają na każdym kroku.