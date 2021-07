Open 3D Engine - Amazon upubliczni swój silnik graficzny szerokiemu gronu odbiorców

Źródło: Amazon

Silnik graficzny Amazon Lumberyard nie zyskał przychylności zbyt szerokiego grona twórców. Jednak wkrótce amerykańska korporacja może tchnąć nowe życie w to oprogramowanie bazujące na CryEngine. Firma planuje przeprowadzić rebranding narzędzia, które pod nową nazwą Open 3D Engine będzie rozwijane na licencji open-source w ramach Open 3D Foundation.

Za powołanie do życia Open 3D Foundation odpowiada zespół Linux Foundation, który chciał zwiększyć dostępność profesjonalnego oprogramowania graficznego. W projekcie partycypują takie tuzy branży technologicznej jak , Red Hat, AWS, Huawei, Intel, Backtrace.io, the International Game Developers Association, Niantic czy Wargaming. Tak szerokie grono eksperckie pozwala przypuszczać, że Open 3D Foundation zacznie odgrywać istotną rolę w branży gamingowej.

Silnik Open 3D Engine ma funkcjonować w ramach licencji Apache 2.0 i zdaniem Amazona będzie zauważalnie różnił się od tego, co oferował komercyjny pierwowzór, Lumberyard. Twórcy otrzymają do dyspozycji m.in. nowy, wielowątkowy renderer fotorealistycznych scen, rozbudowany edytor modeli 3D, nowy system animacji postaci czy węzłowy system komponowania skryptów.

Efekty pracy silnika możemy zaobserwować na poniższym nagraniu:

Amazon nie podał dokładnej daty premiery Open 3D Engine. Narzędzie ma pojawić się na rynku pod koniec 2021 roku, a do czasu oficjalnego debiutu będzie dystrybuowany w wersji beta. Dotychczas potencjał jego pierwowzoru, Lumberyard, mogliśmy zobaczyć w takich tytułach jak New World czy The Grand Tour Game. Z oprogramowania korzystał również zespół Cloud Imperium Games, twórcy takich gier jak Star Citizen czy Squadron 42.