Operation: Kickboxer - będzie serial oparty na hicie Van Damme'a. Bohaterem szpieg

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, Operation: Kickboxer to serial oparty na uniwersum Kickboxera, które rozpoczęło się od jednego najpopularniejszych hitów Van Damme'a. Za sterami stoją producenci Todd Garner (Mortal Kombat) oraz Dimitri Logothetis (Jiu Jitsu). Showrunnerem został Gary Scott Thompson, znany z serialu Las Vegas oraz napisał też scenariusz filmu Szybcy i wściekli z 2001 roku.

Operation: Kickboxer - o czym jest serial?

Ma być to serial szpiegowski oparty na sztukach walki. Bohaterem jest Michael Sloane, najmłodszy brat Kurta, którego grał Van Damme w oryginalnym filmie oraz Davida (Sasha Mitchell w częściach od drugiej do piątej). Michael został wrzucony w sam środek międzynarodowej geopolitycznej intrygi. Aby zdobyć wolność, musi on pracować pod przykrywką podczas turnieju MMA, wykorzystując to, aby zdobyć dostęp do celów w różnych rejonach świata. Jednocześnie musi walczyć, by zostać kandydatem do tytułu mistrza.

Producent Gary Marenzi zajmie się dystrybucją. Podczas zbliżających się targów filmowych we Włoszech będzie prezentować projekt potencjalnym kupcom. Być może wówczas dowiemy się, jaka platforma lub telewizja go przejmie. Prace na planie miałyby ruszyć w 2023 roku. Marenzi jako producent pracował przy serialach Gwiezdne wrota, NCIS czy Wikingowie.

Przypomnijmy, że seria Kickboxer liczy łącznie siedem filmów. Jean Claude Van Damme grał w hicie z 1989 roku oraz w dwóch odsłonach rebootu, czyli Kickboxer: Odwet i Kickboxer: Retaliation. Za te odsłony odpowiadał Logothetis, który wyreżyserował też film akcji Jiu Jitsu z wieloma aktorami kina kopanego. Obsada serialu nie jest znana, ale z uwagi na podejście producentów, najpewniej będzie to ktoś z umiejętnościami w sztukach walki.