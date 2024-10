Opowieści z Narnii z Saorise Ronan? Aktorka komentuje plotki

fot. Columbia Pictures // New Regency Productions (Małe kobietki)

Za nowe Opowieści z Narnii odpowiada Greta Gerwig (Barbie), z którą Saoirse Ronan współpracowała wcześniej przy Lady Bird oraz Małych kobietkach. Dlatego pojawienie się plotki o związku aktorki z nowym projektem reżyserki nie jest zaskoczeniem. Ostatnio Ronan pojawiła się w programie Jimmy'ego Kimmela, w którym promowała swój nowy film The Outrun. Tam też padł temat Opowieści z Narnii.

Opowieści z Narnii z Saoirse Ronan

Kimmel zapytał ją wprost, czy jest jakaś prawda w tych plotkach:

- Nie ma w tym grama prawdy. Jeszcze mnie nie zapytała o to. Jest w trakcie pisania scenariusza. Mamy taką relację, że idę do niej i mówię: "Zagram w tym filmie! Tak żebyś wiedziała." Chwilę nad tym się zastanawia i mówi "ok". Szczerze, naprawdę jeszcze mi nie zaproponowała roli. Jest pochłonięta pisaniem, póki co.

Z jej wypowiedzi wynika, że jest w kontakcie z Gretą Gerwig. Jako że do etapu castingu czy myślenia o aktorach jeszcze zostało dużo czasu, ta plotka, która i tak pochodziła z wątpliwej jakości źródła, zostaje zdementowana. Nie jest jednak wykluczone, że na etapie pisania Greta Gerwig, jak wielu scenarzystów, tworzy role, mając określonych aktorów na myśli. Fani zastanawiali się więc, czy Ronan mogłaby zagrać czarownicę z pierwszej książki.

Co prawda, Ronan miała wystąpić w Barbie, ale ostatecznie do tego nie doszło z uwagi na konflikt w terminarzu. Mieliśmy ją zobaczyć w scenach z dziwną Barbie graną przez Kate McKinnon. Po prostu miały być dwie dziwne Barbie.

Potencjalny start prac nad filmem Opowieści z Narnii nie został ujawniony.