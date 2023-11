Oppenheimer w 4K sprzedaje się jak ciepłe bułeczki. Już trzeba uzupełniać zapasy płyt

Universal Pictures

Amerykanie rzucili się na film Oppenheimer w jakości 4K do tego stopnia, że odpowiedzialne za jego powstanie studio Universal Pictures już teraz - zaledwie 8 dni po premierze tej wersji produkcji - musi pracować nad uzupełnieniem wyprzedanych zapasów płyt u najważniejszych sprzedawców detalicznych, aby potencjalni klienci mogli nabyć swoje egzemplarze przed Bożym Narodzeniem.

Oppenheimer w formacie 4K zawiera aż 3 godziny dodatkowych materiałów; sam reżyser Christopher Nolan stwierdził kilka dni temu, że zapoznanie się z jego filmem w tej wersji to najlepszy możliwy sposób na zbudowanie namiastki kinowego doświadczenia - w dodatku nabytej już płyty "nikt ci nie zabierze".

Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych wzięli sobie najwyraźniej te słowa do serca i ruszyli kupować Oppenheimera. Najwięksi sprzedawcy detaliczni, jak serwisy Best Buy czy Amazon, nie nadążają z uzupełnianiem przeznaczonych do sprzedaży zapasów. Doszło do sytuacji, w której zakupione wcześniej, a później odsprzedawane egzemplarze płyty w wersji "Steelcase" potrafią kosztować nawet 200 USD.

Universal tak komentuje całą sytuację:

Cieszymy się, że tak wielu konsumentów wybiera Oppenheimera w rozdzielczości 4K Ultra HD i rozumiemy, że jego egzemplarze mogą być obecnie niedostępne u niektórych sprzedawców. Universal pracuje nad szybkim uzupełnieniem zapasów u tych sprzedawców, aby fani mogli obejrzeć film w domu w najlepszej możliwości jakości obrazu.

