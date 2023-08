Oppenheimer - Logan Paul wyszedł z seansu. "Tylko gadali, gadali i gadali"

Universal Pictures

Reklama

Oppenheimer wciąż święci triumfy - najpierw nad najnowszym filmem Christophera Nolana rozpływali się krytycy, później wygenerował on w skali globalnej wpływy rzędu aż 718,6 mln USD i wcale nie zamierza na tym poprzestać. Wiemy jednak, że produkcja nie wszędzie spotkała się z przychylnym odbiorem. Jednym z jej największych przeciwników właśnie obwieścił się Logan Paul.

Popularny amerykański youtuber, zawodnik wrestlingu i aktor znany z takich produkcji jak Między nami kosmos i The Thinning w nowym odcinku swojego podcastu wyjawił, że opuścił seans Oppenheimera. Paul nie owijał w bawełnę:

Wyszedłem z seansu Oppenheimera. Nie wiedziałem, co oni właściwie chcą pokazać. "Co wy tu w ogóle robicie?". Wszyscy na ekranie tylko mówili. To było jak 90 minut gadania, gadania i gadania. Chodziło wyłącznie o ekspozycję. Na ekranie nic się nie wydarzyło.

Co ciekawe, Logan Paul wyszedł kiedyś z seansu innej produkcji Nolana, Interstellar - i to po 18 minutach. Dziś uważa go jednak za... jeden ze swoich trzech ulubionych filmów wszech czasów.

Ranking filmów Christophera Nolana wg globalnych przychodów w box office - wielki awans Oppenheimera

12. Śledząc - 240 tys. USD