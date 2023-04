Oppenheimer - Nolan pokazał fragmenty. Dziennikarze zachwyceni - kiedy zwiastun?

fot. Universal / Total Film

W środę 26 kwietnia Christopher Nolan był obecny na imprezie zwanej CinemaCon, na której są dziennikarze oraz osoby związane z branżą kinową. Tam też zaprezentował nowe fragmenty filmu Oppenheimer, który opowiada prawdziwą historię J. Roberta Oppenheimera, czyli człowieka odpowiedzialnego za stworzenie bomby atomowej.

Oppenheimer - co pokazano?

Dziennikarze są zgodni, że sceny pokazane przez Christophera Nolana są tak pełne napięcia, że wielu będzie chciało obgryzać paznokcie z emocji. W nich też pokazano jak naukowcy pracują nad bombą atomową, ale też jest przeskok w czasie i pokazanie punktu w historii, gdy Rosja stworzyła swoją technologię atomową. To miało wywołać podejrzenia o szpiegostwo w laboratorium Los Alamos. Dziennikarze sądzą, że może to być najlepszy film w karierze reżysera. 5 minutowy fragment wywołał też wiele pochwał dla muzyki Ludwiga Goranssona.

Pokazany na CinemaCon zwiastun potwierdził, że część scen została nakręcona w czarnobiałej stylistyce, a część jest normalnie w kolorze.

Zdaniem Nolana J. Robert Oppenheimer to najważniejsza osoba w historii.

- Nie znam bardziej dramatycznej historii z większą stawką. Czy wam się to podoba, czy nie, J. Robert Oppenheimer jest najważniejszą osobą, która kiedykolwiek żyła. To on stworzył świat, w którym teraz żyjemy na dobre i złe. Jego historię trzeba zobaczyć, by w nią uwierzyć.

Nolan nazywa historię Oppenheimera jednoczesnym połączeniem marzenia z koszmarem. Potwierdzono, że film został nakręcony kamerami IMAX. Zwiastun zostanie dołączony do emisji filmu Strażnicy Galaktyki 3 w kinach. Wówczas też pojawi się w sieci.

Oppenheimer

Oppenheimer - obsada

Tytułową rolę gra Cillian Murphy. W obsadzie są również Emily Blunt jako Katherine „Kitty” Oppenheimer, Matt Damon jako Leslie Groves, Robert Downey Jr. jako Lewis Strauss, Florence Pugh jako Jean Tatlock, Rami Malek, Benny Safdie jako Edward Teller, Josh Hartnett jako Ernest Lawrence, Dane DeHaan, Jack Quaid, Matthew Modine, Dylan Arnold jako Frank Oppenheimer, Olli Haaskivi, Alden Ehrenreich, David Krumholtz, Michael Angarano jako Robert Serber, Gary Oldman, Alex Wolff, Olivia Thirlby i Kenneth Branagh.

Oppenheimer - o czym film?

Film oparty jest na nagrodzonej Pulitzerem książce Oppenheimer. Triumf i tragedia ojca bomby atomowej autorstwa Kaia Birda i zmarłego Martina J. Sherwina. Produkcja opowiada historię J. Roberta Oppenheimera, szefa Projektu Manhattan, który przyczynił się do powstania pierwszej bomby atomowej.

Oppenheimer - premiera w kinach odbędzie się w lipcu 2023 roku.