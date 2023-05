Oppenheimer - Nolan odtworzył wybuch bomby atomowej bez CGI. Jak to zrobił?

Scott R. Fisher jest specem od efektów specjalnych, który miał opracować oraz nadzorować odtworzenie na ekranie pierwszego wybuchu bomby atomowej w filmie Oppenheimer. Twórcy podjęli decyzję, że zrobią to bez wykorzystania CGI, czyli tak jak Christopher Nolan lubi: praktycznie. Fisher zdradził kulisy tej sceny w rozmowie z Total Film.

Oppenheimer - kulisy wybuchu bomby na ekranie

Okazuje się, że Fisher uzyskał efekt specjalny dzięki dość starej technice, ale z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Chodzi o coś zbliżonego do używania miniatur na planie.

- To dość stara technika. Nie nazywamy tego miniaturami, tylko wielkiminaturami. Budujemy je tak duże, jak to tylko możliwe, ale redukujemy ich skalę, aby można było nimi operować. Wówczas możemy je stawiać blisko kamery. Do wybuchu używamy głównie benzyny, propanu i innych tego typu rzeczy, ponieważ trzeba osiągnąć zamierzony efekt wart swojej ceny. Do tego dokładamy proszek aluminiowy i magnes, aby zwiększyć jasność. Tak tutaj zrobiliśmy, bo chcieliśmy, aby ludzie dyskutowali o blasku tego wybuchu. Staraliśmy się to odtworzyć tak dobrze, jak to tylko możliwe.

Oppenheimer - premiera w kinach odbędzie się w lipcu 2023 roku.