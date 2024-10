Mroczny zwiastun horroru Orang Ikan. Potwór na tropie więźniów

fot. Gorylah Pictures // SC Films International

Orang Ikan to nadchodzący horror, którego akcja rozgrywa się w 1942 roku na Pacyfiku. Opowiada o japońskim żołnierzu o imieniu Saito i brytyjskim jeńcu wojennym, Bronsonie, którzy trafiają na bezludną wyspę. Są tam ścigani przez śmiertelnie niebezpieczne stworzenie znane jako "Orang Ikan".

Reżyserem i scenarzystą filmu jest Mike Wiluan, producent takich tytułów jak Hitman: Agent 47 czy Przychodzi po nas noc oraz reżyser Buffalo Boys. W głównych rolach występują Dean Fujioka (Fullmetal Alchemist) i Callum Woodhouse (Wszystkie stworzenia duże i małe).

Wiluan o swoim filmie powiedział:

Potwór z Czarnej Laguny Orang Ikan to horror o potworach, który czerpie inspiracje z wczesnych filmów z tego gatunku, takich jakod Jacka Arnolda z 1954 roku. Łączy w sobie popularny folklor malajski i opiera się o prawdziwe obserwacje dokonane przez japońskie siły okupacyjne we wschodniej Indonezji podczas wojny.

Reżyser dodał, że Orang Ikan to azjatycka interpretacja motywu potworów, osadzona w czasie tragicznych wydarzeń podczas II wojny światowej. Oprócz horroru pojawia się temat braterstwa i człowieczeństwa w obliczu druzgocących realiów przetrwania. Twórca dodał, że film został zainspirowany klasycznym filmem Piekło na Pacyfiku (1968) w reżyserii Johna Boormana.

W sieci pojawił się zwiastun Orang Ikan. Został opublikowany tuż przed premierą na gali Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Tokio. Zobaczcie poniżej.

Orang Ikan - zwiastun

Orang Ikan - zdjęcia

Orang Ikan

Orang Ikan - fabuła

Płynący przez morze podczas II wojny światowej japoński statek transportuje jeńców wojennych do okupowanych terytoriów, gdzie mają pracować jako niewolnicy. Wśród osób na pokładzie znajduje się Saito, japoński zdrajca, który zostaje odesłany do Japonii, aby zostać skazanym na śmierć. Jest przykuty do brytyjskiego jeńca wojennego, Bronsona. Kiedy statek zostaje storpedowany przez alianckie okręty podwodne, Saito i Bronson zostają wyrzuceni za burtę. Trafiają na brzeg bezludnej wyspy, gdzie są ścigani przez Orang Ikan.