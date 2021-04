Ordinary Joe - James Wolk jako policjant, medyk i rockman w serialu NBC. Zobaczcie zdjęcia

fot. NBC

NBC zapowiedziało powstanie nowego serialu. Główną rolę, a właściwie główne role, w produkcji zatytułowanej Ordinary Joe zagra James Wolk (Zoo, Klasa pana Tourette'a). Serial rozgrywać będzie się bowiem w trzech alternatywnych liniach czasowych i ukaże trzy kierunki, w jakich potoczyć mogło się życie jednego mężczyzny, Joe Kimbreau. Każdy z nich będzie miał związek z wyborem dokonanym przez bohatera na życiowym rozdrożu.

Jak zapowiadają twórcy, seria ukaże, jak różnie może wyglądać życie jednego człowieka w zależności od tego, czym zdecyduje się kierować w kluczowym momencie życia - miłością, lojalnością czy pasją. Joe Kimbreau da się widzom poznać jako muzyk rockowy, medyk oraz uznany policjant. Zdjęcia z nadchodzącego serialu znajdziecie w galerii.

Russel i Garrett napisali angażujący, pełen emocji scenariusz. Pokochaliśmy to, jak Ordinary Joe podejmuje znane nam wszystkim pytanie "Co by było gdyby" - powiedziała Lisa Katz.

Ordinary Joe

Autorami pilotowego odcinka są Russel Friend oraz Garrett Lerner (Altered Carbon), którzy wraz z Mattem Reevesem pełnią również funkcję producentów wykonawczych.

W obsadzie serialu Ordinary Joe znaleźli się także Natalie Martinez, Charlie Barnett oraz Elizabeth Lail.